彰銀主辦志昌邱鋼鐵聯貸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰化銀行主辦志昌邱鋼鐵五年期10億元聯貸案，昨（11）日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華（左）代表銀行團與志昌邱鋼鐵董事長邱宏泰（右）完成簽約。彰化銀行／提供
彰化銀行主辦志昌邱鋼鐵五年期10億元聯貸案，昨（11）日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華（左）代表銀行團與志昌邱鋼鐵董事長邱宏泰（右）完成簽約。彰化銀行／提供

彰化銀行（2801）主辦志昌邱鋼鐵股份有限公司五年期10億元聯貸案順利募集完成，於昨（11）日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華代表聯貸銀行團與志昌邱鋼鐵董事長邱宏泰完成簽約。

志昌邱鋼鐵於1991年成立，深耕台南迄今逾33年，為老字號鋼鐵材料加工廠，本次聯貸案資金用途為償還既有金融機構債務暨充實中期營運及購料週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，其他聯貸銀行團成員包括農業金庫、土地銀行、第一銀行、華南銀行、合作金庫、台中銀行、高雄銀行等合計共七家金融機構參與，顯見志昌邱鋼鐵營運深獲各銀行的支持與肯定。

志昌邱鋼鐵早期以進口材料買賣為主，為專業裁剪加工廠，逐年引進裁剪、成型、雷射及焊接等設備，以加工服務提升產品附加價值。該公司近年為響應淨零碳排趨勢，積極抓緊綠能產業發展脈動，延展及深化產品線，提升核心競爭力，於台南官田及西港設立材料加工廠，以生產太陽能光電案場專用型鋼（C型鋼及H型鋼）及支架材料，用於農、漁電及地面型案場，並結合關係企業環亞光電股份有限公司（開發各類型案場）、泰金精密科技股份有限公司（生產鋁擠型支架）資源，取得上下游垂直整合優勢。

另為擴大太陽能支架及相關產品產能，並導入智慧化生產設備，於2023年12月底斥資5億元收購期美科技新吉工業區廠房，預計隨著政策推動與市場需求，太陽能產業發展可期，將有助營收成長。

彰化銀行表示，志昌邱鋼鐵不斷追求卓越，並積極參與全球綠能轉型，朝向一站式管理，從客戶案場現地勘察、前期規劃設計，至廠內生產管理和加工，提供全方位產品及服務，彰化銀行將持續與志昌邱鋼鐵共同推動企業社會責任及落實永續發展，並於本聯貸案結合ESG連結指標評估條件，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

太陽能產業 彰化銀行 鋼鐵股

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