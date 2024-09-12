財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／國泰世華打詐防詐 獲殊榮

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰世華銀行獲《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑四項大獎，金管會主委彭金隆（左）與國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢共同合影。 國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行獲《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑四項大獎，金管會主委彭金隆（左）與國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢共同合影。 國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行展現經營韌性，財富管理總資產規模及高資產客戶數年成長率均達雙位數的驚人成績，2024年以來已多次榮獲海內外各項財富管理大獎，昨（11）日更獲得《今周刊》第18屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳資產守護獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳智能理財獎」、「最佳客戶信任獎」四項大獎肯定。

國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢指出，數位浪潮下，國泰世華銀行秉持以客戶為中心的精神，結合金融科技服務，強化客戶的財務健康與財富累積，是贏得客戶信賴與眾多海內外獎項肯定的關鍵，更是促進財管業務持續成長的最大動能。

財管市場競爭激烈，國泰世華以國際化、客製化、多元化的三大策略經營高資產客戶，深入理解客戶的多元需求，快速提供最新國際市場趨勢，引進固定收益及另類資產等多元投資選擇，提供量身打造客製化服務。

國泰世華致力於數位化發展，客戶透過CUBE App即可完整體驗「一站式金融服務」，CUBE App以嶄新的可視化圖表，提供台美股、基金、國外ETF、智能投資、債券，及結構型商品等，跨產品整合後的資產配置圖與損益分析，幫助用戶即時掌握整體資產變化。CUBE App推出業界首創的「帳務行事曆」功能，整合信用卡帳款、貸款、基金、智能投資四類產品，一站就可取得即時待繳資訊，成為750萬名數位用戶手機裡的專屬金融秘書。如今，國泰世華客戶每月數位登入次數超過4,000萬次。

金融詐騙案件近年來推陳出新，為守護財管客戶資產，國泰世華強化防堵機制，全面升級風險偵測平台「國泰盾2.0」，鎖控可疑帳戶精準度高達九成，異常帳戶捕捉數大幅提高300％，CUBE App在數位安全上更是層層把關，導入「登入兩步驟」驗證服務，提供額外的安全保障。今年上半年，國泰世華已成功攔詐近新台幣12.4億元，總金額登業界之冠，榮獲本次《今周刊》獎項殊榮。

國泰世華優秀的財富管理服務，今年多次獲得海內外各項財富管理大獎，包含《財訊》「最佳財富管理」、「金融創新服務」及「最佳數位金融」三大獎，還有國際知名財經媒體《The Asset》、《The Asian Banker》及《Asian Banking & Finance》等多項肯定，顯見國泰世華財富管理服務與時俱進，滿足客戶資產配置需求。

國泰世華 財富管理

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