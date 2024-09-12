第15屆權民搶百萬開跑 金管會主委彭金隆：催動權證交易良性循環

金管會主委彭金隆昨（11）日表示，協助投資人善用權證理財，是金管會宣導金融知識的重點之一，並期望在兼顧保護投資人，同時建構證券商更有利的經營環境下，促進良性循環，達到擴大證券市場規模目的。

彭金隆昨天出席經濟日報舉辦的「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」啟動記者會，在致詞時提到金管會對權證市場的期待。

他表示，權證業務於1997年開放，而如何讓投資人更了解權證商品、擴大市場規模，是主管機關努力方向；權民搶百萬活動已舉辦15年，代表金管會對經濟日報表達感謝之意，且多年下來已有相當成績，從活動舉辦之初，權證發行檔數1.2萬檔，到去年已達6.5萬檔，創下歷史新高，代表權證非常受到市場重視。

第15屆「權民搶百萬」相關重點

彭金隆進一步強調，金管會一直不遺餘力發展證券商業務，去年並與財政部合作調整權證避險交易稅，從千分之3調降至千分之1，可以大幅降低券商成本，即是努力成果之一。

他同時期許證券商推出更多元化商品、更有利於投資人、更有競爭力的產品、回饋給投資人，並希望金融市場在安全前提下，可以大幅發展，進而嘉惠員工、達到普惠金融之效。

證交所董事長林修銘致詞時指出，為使權證市場更蓬勃發展，除協助爭取權證避險股票降稅案外，證交所去年底及今年8月推出簡化權證申請精進措施，希望幫助發行人提升權證發行作業效率、減輕成本；期許發行人在成本降低、增發權證時，能持續提升權證造市品質，使權證市場更具競爭力，將有助資本市場健全發展。

就投資人面向來說，因權證具多空皆宜及槓桿特性，可套利、可避險，投資人在股市多、空之時均可創造獲利機會。因此，投資人可善用權證商品，適時將權證納入自己的資產配置，使自己的資產組合更為多元。

林修銘更肯定經濟日報每年舉辦「權民搶百萬」，透過結合實體交易競賽與數位學習模式，推廣權證商品及投資人教育。



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