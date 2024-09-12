財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／玉山銀大豐收 十獎項到手

玉山銀行於《今周刊》第18屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲十項大獎，獲獎數居冠，展現財富管理團隊優秀的專業實力與服務能力。

在整體綜合評鑑，玉山13度榮獲「最佳財富管理銀行」肯定，並獲得「最佳理專團隊獎」、「最佳智能理財獎」第一名，實至名歸。

此外，玉山本次亦一舉囊括「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳風控獎」、「最佳永續發展獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳資產守護獎」及「最佳公平待客獎」等多項獎項，玉山證券亦同時榮獲「最佳風控獎」第一名，顯示玉山財富管理以顧客為核心的經營模式與服務品質，深獲各界及顧客的高度肯定。

玉山以人為本，打造兼具金融專業與人文底蘊的理財服務團隊，秉持誠信正直、專業負責精神，用心守護顧客託付的每一分資產。為滿足顧客個人、家族及企業經營的多元需求，玉山「雙核團隊」整合理財專業與企業服務，以有溫度的專業服務，提供顧客完整的資產管理與財富規劃。

另外，玉山持續深化高資產顧客經營並積極發展私人銀行服務，提供全面且專屬的整體解決方案，滿足高端客群財富管理、企業金流及跨境平台的全方位服務，為顧客創造更大價值。

面對瞬息萬變的全球投資環境，玉山為顧客尋找投資機會的同時，更肩負著把關風險的重任。考量每位顧客實際投資部位及風險偏好皆有所不同，玉山銀行結合多年實務經驗與專業投資觀點，以自行開發並獲得專利的「GRACE資產配置服務系統」，為理財顧客提供個人化的資產配置建議，並針對庫存部位進行多維度分析，守護顧客資產。

玉山財富管理專業表現獲得國際專業機構評選肯定，包含五度榮獲《財資》「台灣最佳財富管理銀行」、三度榮獲《亞元》「台灣最佳私人銀行-財富移轉暨傳承規劃」、連續二年榮獲《國際零售銀行家》「最佳退休商品及服務」及榮獲《亞洲銀行家》「台灣最佳財管科技應用」等多項殊榮。

未來，玉山將持續秉持「心清如玉、義重如山」的精神，以專業暖心的團隊服務，陪伴顧客經營精彩人生。