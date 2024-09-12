財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／玉山銀大豐收 十獎項到手

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行13度榮獲「最佳財富管理銀行獎」，行政院副院長鄭麗君（左）頒獎予玉山銀行總經理林隆政（右）。 玉山銀行／提供
玉山銀行13度榮獲「最佳財富管理銀行獎」，行政院副院長鄭麗君（左）頒獎予玉山銀行總經理林隆政（右）。 玉山銀行／提供

玉山銀行於《今周刊》第18屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲十項大獎，獲獎數居冠，展現財富管理團隊優秀的專業實力與服務能力。

在整體綜合評鑑，玉山13度榮獲「最佳財富管理銀行」肯定，並獲得「最佳理專團隊獎」、「最佳智能理財獎」第一名，實至名歸。

此外，玉山本次亦一舉囊括「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳風控獎」、「最佳永續發展獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳資產守護獎」及「最佳公平待客獎」等多項獎項，玉山證券亦同時榮獲「最佳風控獎」第一名，顯示玉山財富管理以顧客為核心的經營模式與服務品質，深獲各界及顧客的高度肯定。

玉山以人為本，打造兼具金融專業與人文底蘊的理財服務團隊，秉持誠信正直、專業負責精神，用心守護顧客託付的每一分資產。為滿足顧客個人、家族及企業經營的多元需求，玉山「雙核團隊」整合理財專業與企業服務，以有溫度的專業服務，提供顧客完整的資產管理與財富規劃。

另外，玉山持續深化高資產顧客經營並積極發展私人銀行服務，提供全面且專屬的整體解決方案，滿足高端客群財富管理、企業金流及跨境平台的全方位服務，為顧客創造更大價值。

面對瞬息萬變的全球投資環境，玉山為顧客尋找投資機會的同時，更肩負著把關風險的重任。考量每位顧客實際投資部位及風險偏好皆有所不同，玉山銀行結合多年實務經驗與專業投資觀點，以自行開發並獲得專利的「GRACE資產配置服務系統」，為理財顧客提供個人化的資產配置建議，並針對庫存部位進行多維度分析，守護顧客資產。

玉山財富管理專業表現獲得國際專業機構評選肯定，包含五度榮獲《財資》「台灣最佳財富管理銀行」、三度榮獲《亞元》「台灣最佳私人銀行-財富移轉暨傳承規劃」、連續二年榮獲《國際零售銀行家》「最佳退休商品及服務」及榮獲《亞洲銀行家》「台灣最佳財管科技應用」等多項殊榮。

未來，玉山將持續秉持「心清如玉、義重如山」的精神，以專業暖心的團隊服務，陪伴顧客經營精彩人生。

玉山銀行 財富管理

延伸閱讀

玉山步道現虎頭蜂蹤影 玉管處：盡量著淺色衣

玉山正是秋季登高觀星季節 參觀全台最大鹿林天文台

北港朝天宮媽祖和神童團攻頂玉山 寫下台灣神童登峰新紀錄

排雲山莊床位可遞補！台灣登山一站式服務網9月上線

相關新聞

第15屆權民搶百萬開跑 金管會主委彭金隆：催動權證交易良性循環

金管會主委彭金隆昨（11）日表示，協助投資人善用權證理財，是金管會宣導金融知識的重點之一，並期望在兼顧保護投資人，同時建...

專家看法／民間信用過度擴張 限貸令有理

房市限貸令議題近來引發關注，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強說，台灣民間部門信用（意指借貸）占ＧＤＰ（國內生產毛額）...

兆豐證辦講座 教民眾防詐

為擴大推廣金融防詐、促進金融友善環境，兆豐證券今年開始，攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧，展開「兆豐育見高年級公益列車」系列...

陽信銀前八月每股賺1.205元

陽信銀行昨（11）日公布自結獲利顯示，8月份單月稅前盈餘達4.59億元，累積前八月稅前盈餘為40.97億元，每股稅前盈餘...

民間信用占GDP衝166%新高 國泰台大：房貸降溫令為必要措施

國泰金控昨（11）日舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫主持人徐之強表示，央行...

財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／中信銀績優 囊括三個第一

國內知名財經專業雜誌《今周刊》主辦之2024「第18屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（11）日揭曉得獎名單，中國信託商業銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。