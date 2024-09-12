財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／中信銀績優 囊括三個第一

國內知名財經專業雜誌《今周刊》主辦之2024「第18屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（11）日揭曉得獎名單，中國信託商業銀行榮獲最大獎「最佳財富管理銀行」第一名，亦獲得「最佳普惠金融獎」第一名、「最佳商品獎」第一名，同時囊括「最佳理專團隊獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳資產守護獎」、「最佳財富管理形象獎」等共計八項大獎獎項肯定，中國信託實踐普惠金融精神及專業信賴的財富管理業務領導品牌形象深受各界認可。

《今周刊》主辦之「第18屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨日在台北晶華酒店舉辦頒獎典禮，由行政院副院長鄭麗君及金融監督管理委員會主任委員彭金隆頒獎，中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠代表領獎，中國信託此次榮獲「最佳財富管理銀行」第一名，也是第14度獲得「最佳財富管理銀行」獎項。

楊淑惠表示，中國信託財富管理隨著台灣經濟發展趨勢，豐富民眾多元理財需求，今年推出的「信賴，不只是一輩子的」年度廣告，體現「資產守護、友善服務、永續經營」三大財富價值，展現中信銀行因應局勢變動，一路陪伴客戶成長茁壯、永續發展，建立專業守護，相信也是得以於評選中脫穎而出的重要原因。

中信銀行協助全齡世代守護資產，2020年底獲准成為首批開辦高資產客戶業務的銀行之一，關注客戶需求及市場局勢變化，提供個人、家族及企業客戶專業理財建議，今年3月發布台灣超高資產客群財富洞察報告，分析台灣超高資產客群樣貌，以「家族辦公室概念」推出家族財富治理2.0服務，服務觸角延伸至金融資產、家戶保單、股權、不動產等資產類別，透過系統性架構梳理議題，結合第三方專業機構，提供全方位的資源網絡，截至今年7月「資產規模」與「客戶數」領先同業，獲得客戶滿意與肯定。

因應台灣步入超高齡化社會，中信銀行致力打造兼顧數位體驗及交易安全的樂齡友善服務旅程，推出符合不同族群的普惠金融便利服務，包括視障服務鈴、聽障寫字板、無障礙櫃檯、手語同步翻譯及聽打、樂齡專屬專櫃、大廳優先取號，亦領先業界推出視障語音ATM。