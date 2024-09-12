陽信銀前八月每股賺1.205元
陽信銀行昨（11）日公布自結獲利顯示，8月份單月稅前盈餘達4.59億元，累積前八月稅前盈餘為40.97億元，每股稅前盈餘1.205元。在授信品質方面，8月底逾放比為0.14%、備抵呆帳覆蓋率達855.25%，兩項指標皆優於同業平均。
陽信銀行總資產為7,322億元，淨值達480億元，較去年同期分別上升4.51%及7.09%，營運規模穩健成長。
此外，為強化存款業務結構，並提高流動性覆蓋率（LCR），陽信銀行於9月9日至12月31日止，推出「自然人新台幣六個月定存2.0%優惠年利率」，以新資金（歸戶金額以2024年8月21日為基期）匯入陽信銀行承作新台幣「定期存款六個月天期」，即享固定年利率2.0%優惠，單一客戶此專案得承作上限為1,200萬元，陽信銀行歡迎民眾把握機會踴躍申請。
除新台幣優惠利率外，即日起至10月31日止，陽信銀行客戶於臨櫃、網路銀行、行動網銀App存入美元／人民幣定期存款，即享有外匯定期存款優惠利率，其中美元最高可達4.55%，詳情可查詢陽信銀行官網。
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