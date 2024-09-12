民間信用占GDP衝166%新高 國泰台大：房貸降溫令為必要措施

國泰金控（2882）昨（11）日舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫主持人徐之強表示，央行今年5月發布金融穩定報告，民間部門信用占GDP比重來到歷史新高166%，美國的高點是在2008年第2季金融海嘯前，這數值代表一國的財務槓桿開到多高，中央銀行6月調升存準率及近期的房貸降溫令，是基於風險控管考量、為必要措施。

徐之強舉例，借款戶因利率低借了很多錢，自認現在的收入足夠還款，結果國際經濟反轉，很多人失業，連寬限期利率都還不出來；美國次貸危機就是這樣發生的，一旦景氣衰退，民眾失業、還不出錢，銀行面臨呆帳，如此環環相扣，會讓景氣衰退更加嚴重；美國發生金融海嘯後，「去槓桿化」花了非常多時間、代價非常大。

徐之強認為，央行的考慮是正確的，未來如果國際景氣突然發生反轉，對台灣經濟會造成很大傷害。因此，他認為房貸降溫令是央行的一種風險管理，是必須採取的措施。

國泰金控投資長陳淑芬補充說，美國2008年次貸風暴，主要是「多元高槓桿又多重槓桿」，市場追逐次貸商品，美國的金融機構需要找更多房貸來證券化給全球的投資人，結果連「次級」的人也放款給他們；對照台灣，亂象來自於有家屬利用青年身分申請利率較低的新青安房貸，並從事投資客行為，但銀行對自用房貸還是會評估未來的還款能力，和過去產生系統性金融風暴時的背景有所不同。

徐之強表示，央行要求房貸降溫，可能影響建商開工或興建，央行最近幾次的房市管制，已經影響到新建案貸款成長率，但若土建融集中度很高，市場有風吹草動，對台灣經濟會有更壞影響，目前看起來還沒有發生這樣的危機，但要密切注意。

徐之強昨日宣布，今年經濟成長率預估值從前次的3.6%上修至3.7%，並首次預測2025年經濟成長率為2.8%。預料台灣央行下周四與今年第4季理監事會，再升息的機率不高、將維持利率不變。

國泰台大研判，台灣核心CPI已連5月維持2%以下，隨國際景氣與通膨降溫，預期第4季台灣通膨可望進一步下滑，加上聯準會、歐洲央行緩步降息，預料台灣央行今年底前利率都將按兵不動。

對於股市前景，國泰金投資長程淑芬分析，先前提過股市要「賺用功的錢」，股市在暑假明顯回檔、最近開始回升，現在的市場「不是太貴、但也沒有太便宜」，好好選擇基本面有支撐的個股並逢低買入，會是不錯的投資策略。

程淑芬表示，前波回檔讓大家知道，不是穩健股就不會跌，被動投資快速發展，買進的個股類似，需要提款時標的就很明顯；不過，過去兩年市場最痛苦的是利率很高，隨利率溫和下滑，明年台灣經濟成長能維持2.8%算健康，且企業融資成本舒緩、金融業債券投資可望有資本利得，美台利差縮減，對保險業外匯避險也相對有利。