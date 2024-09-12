財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／富邦證控管風險勝出

富邦證券以客戶需求出發，提供客戶專業的理財服務，讓客戶在市場中把握投資機會、開創價值。富邦證券在《今周刊》第18屆「財富管理銀行暨證券評鑑」中脫穎而出，榮獲「最佳財富管理券商-優等」的肯定，同時連續兩年獲得「最佳客戶信任獎-第一名」的殊榮。

除此之外，此次還囊括「最佳財富管理形象獎」、「最佳商品獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳風控獎」等共計七個獎項，財富管理服務實力堅強。

富邦證券以客戶需求為導向，協助客戶掌握即時的市場趨勢與脈動，並由專業的輔銷團隊，提供第一線的諮詢服務，針對客戶反饋意見進行調整，建構完整服務循環，致力成為客戶心中值得信任的投資夥伴。

富邦證券也不斷透過數位創新，積極落實普惠金融，包含拍攝一系列金融知識型教學影片、降低投資門檻、提供友善及便利的投資平台，方便大眾客群參與市場。

在風險管理上，富邦證券採取事前預防及事後管理二大措施，以完善的風險控管機制兼顧客戶風險，善盡保護客戶之責。富邦證券運用大數據分析，建立「違約交割高風險客戶之預測系統」，不僅獲得經濟部智慧財產局之新型專利，透過事先提醒，有效協助客戶留意風險控管。

2024年富邦證券已申請11項數位金融AI相關專利，截至8月已取得五項專利核可，充分展現富邦證券在國內AI發展及運用上獲得肯定。

富邦證券落實「公平待客」原則，持續導入秘密客評核機制及客戶滿意度調查，定期檢視服務標準，將客戶的每項寶貴建議，納入公司優化評估之中。富邦證券更進一步導入「客訴品質管理」與「個資保護體系」等國際標準並獲得認證，以國際級的高標準自我要求。

因高度重視詐騙防範，富邦證券成立反詐專責單位，減少客戶蒙受財務損失的可能性。針對高齡弱勢族群，富邦證券也加強設置友善設施及提供專屬服務，充分展現對每位客戶權益的保護及重視每位客戶的聲音。