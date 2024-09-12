財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／台新以客為尊獲殊榮

第18屆「財富管理銀行暨證券評鑑」昨（11）日舉辦，台新銀行榮獲「最佳數位體驗獎」、「最佳財富增值獎」及「最佳智能理財獎」等三項大獎。台新銀行以「認真、專業、懂您」的精神提供客戶便利的數位體驗，並以符合客戶需求的理財規劃，協助客戶財富增值，滿足處於不同人生階段客戶的多元理財需求，致力成為客戶全方位的財富管理好夥伴，表現優越深獲評審肯定。

台新銀行認為，每位客戶的財務需求和理財目標皆獨一無二，所以捨棄套用標準投組的大眾式解決方案，主動開發「智慧投組管理系統」，依據客戶人生階段、收入狀況、投資經驗以及風險承受能力等因素進行分析，更結合客戶數據資料庫跟偏好預測模型，產出個人專屬投組配置建議，並結合專業團隊產出的市場分析報告以及精選多元的金融產品，由經驗豐富且持有專業證照的理財顧問，為客戶量身打造理財規劃，協助客戶達到財富穩健增值之目標，並滿足各世代客戶從年輕族群、中年族群、高資產族群再到退休人士等族群的多元且複雜的理財需求。

台新銀行以創新為基底，秉持以客為尊之精神，近年來積極創新網路銀行、行動銀行及ATM功能並整合人臉辨識、語意分析、大數據、AI等技術，建立國際化、個人化、智慧化的數位體驗。為了讓使用介面更友善，台新銀行更透過多場客戶訪談，挖掘客戶使用痛點，加速創新研發，並以人機協作，提供客戶快速便利的一站式數位下單服務。

台新銀行同時提供財富管理會員無限卡年費減免優惠、台新Point點數回饋、私人管家服務等多元會員權益，並結合金控集團豐富資源，不定期推出國際級古典樂團、爵士表演、舞台劇、藝術展覽等藝文活動，以及台新戰神球賽門票等多元的貴賓禮遇，同時以實際行動支持藝文與運動，實踐企業社會責任。未來，台新銀行將持續提供客戶更完善的服務，並以永續理念守護客戶財富，致力成為客戶全方位的財富管理好夥伴。