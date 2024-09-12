財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／一銀奪公平待客首獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行於2024年財富管理評鑑中勇奪「最佳公平待客」等五項大獎肯定，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第一銀行副總經理甘美珠（右）代表受獎。 第一銀行／提供
第一銀行於2024年財富管理評鑑中勇奪「最佳公平待客」等五項大獎肯定，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第一銀行副總經理甘美珠（右）代表受獎。 第一銀行／提供

第一銀行長期深耕公平待客、消費者權益保護與金融永續發展，以落實公平待客原則為企業文化核心，已連續三年獲金管會公平待客評比為前25％名單殊榮，充分展現第一銀行營造金融友善環境、實踐普惠金融與保障客戶權益的成果，今年參加「第18屆財富管理銀行暨證券評鑑」，更囊括「最佳公平待客獎」第一名，以及「最佳理專團隊獎」、「最佳商品獎」、「最佳銀色友善獎」及「最佳風控獎」等大獎肯定。

因應我國人口超高齡化趨勢，有必要及早規劃退休生活，第一銀行「e-First智能理財」退休執行計畫，提供全國首家搭載國際知名投研機構晨星資產配置演算法，以及300多位基金領域的權威專家團隊，以晨星智慧模組挑選八至十檔基金組合，為投資人規劃適合的投資組合建議，並每季檢視市場狀況調整內容，提供再平衡建議，以動態平衡方式讓投資人輕鬆理財。

依金管會統計，截至今年6月底止，全台機器人理財業務資產規模達73.25億元，第一銀行突破15億元於公股銀行排名第一，投資人數逾6萬人，廣受客戶青睞。　　

另為因應年輕族群消費模式，第一銀行推出百元奇基投資服務，利用直覺式的投資主題互動挑選，搭配口語化對話引導及提供基本理財知識，投資人可利用每月數位存款帳戶的利息或100元起的小額資金，輕鬆入門基金投資，自推出以來，吸引四成新用戶體驗服務，小資族占比約六成，扣款總金額已近10億元。2024年12月31日前登入第一銀行iLEO App透過「百元奇基」功能申購基金，還可享申購手續費一折起超低優惠。　　

始終用心守護客戶資產的第一銀行，由專業理財團隊，即時向客戶提供市場分析、調整投資部位，穩健客戶資產，未來仍會秉持「顧客至上，服務第一」的經營理念，為客戶創造更多財富價值，提供最優質的全方位金融服務。

晨星 第一銀行

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