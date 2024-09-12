財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／兆豐銀拿下兩項大獎

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
兆豐銀行榮獲今周刊2024年財富管理銀行暨證券評鑑「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」等兩項大獎；兆豐銀行董事長董瑞斌（右）從金管會主委彭金隆（左）手中接獲榮耀獎盃。 兆豐銀行／提供
兆豐銀行榮獲今周刊2024年財富管理銀行暨證券評鑑「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」等兩項大獎；兆豐銀行董事長董瑞斌（右）從金管會主委彭金隆（左）手中接獲榮耀獎盃。 兆豐銀行／提供

兆豐銀行昨（11）日獲今周刊「2024年第18屆財富管理銀行暨證券評鑑」的「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」兩項大獎，頒獎典禮由兆豐銀董事長董瑞斌代表接受金管會主委彭金隆頒發獎盃。

兆豐銀行表示，在全球經濟充滿不確定性的環境下，兆豐銀行深知客戶對資產保值的殷切需求。面對通膨、升息等多重挑戰，兆豐銀行憑藉專業的理財團隊和豐富的市場經驗，掌握市場脈動，為客戶提供客製化的資產配置建議。當市場發生劇烈波動時，兆豐銀行也會即時進行風險評估，並透過多種管道通知客戶，協助客戶做出適當的投資決策，守護客戶的財富。

此外，兆豐銀行除積極推動財管2.0高資產服務外，同時也深耕普惠金融，面對瞬息萬變的全球投資市場，對於沒有時間研究市場的上班族或投資新手，兆豐銀行「機器人理財e 把兆」投資平台，提供基金及ETF多元投資組合，根據客戶的風險承受能力和投資目標，結合馬可維茲及晨星大數據演算法，量身打造客製化的投資組合方案，平台還會定期主動檢視市場狀況，每季/半年自動發送再平衡通知，協助客戶有效分散投資風險，實現長期穩健的投資目標，投資門檻最低為新台幣2,000元/100美元，即可獲得專業的資產配置服務。

兆豐銀連續三年獲今周刊財富管理銀行評比「最佳風控獎」，彰顯兆豐銀行在風險管理與財富守護方面的成就，兆豐銀行亦將公平待客視作企業核心價值，積極實踐並深植於企業文化中。展望未來，兆豐銀行將持續秉持「以客戶為中心」的服務理念，不斷創新，為客戶提供更全面的財富管理解決方案。

兆豐銀行 財富管理

延伸閱讀

資產管理中心擬落腳高雄 羅達生拚與中央合作招商

金管會：中信金申請收購新光金已補件 9/24前准駁

獨／中信金已補件金管會 將在下週五召開董事會

力拚台灣成為亞洲資產管理中心 金管會射出五箭

相關新聞

第15屆權民搶百萬開跑 金管會主委彭金隆：催動權證交易良性循環

金管會主委彭金隆昨（11）日表示，協助投資人善用權證理財，是金管會宣導金融知識的重點之一，並期望在兼顧保護投資人，同時建...

專家看法／民間信用過度擴張 限貸令有理

房市限貸令議題近來引發關注，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強說，台灣民間部門信用（意指借貸）占ＧＤＰ（國內生產毛額）...

兆豐證辦講座 教民眾防詐

為擴大推廣金融防詐、促進金融友善環境，兆豐證券今年開始，攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧，展開「兆豐育見高年級公益列車」系列...

陽信銀前八月每股賺1.205元

陽信銀行昨（11）日公布自結獲利顯示，8月份單月稅前盈餘達4.59億元，累積前八月稅前盈餘為40.97億元，每股稅前盈餘...

民間信用占GDP衝166%新高 國泰台大：房貸降溫令為必要措施

國泰金控昨（11）日舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫主持人徐之強表示，央行...

財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／中信銀績優 囊括三個第一

國內知名財經專業雜誌《今周刊》主辦之2024「第18屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（11）日揭曉得獎名單，中國信託商業銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。