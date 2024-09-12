財富管理銀行暨證券評鑑揭曉／兆豐銀拿下兩項大獎

兆豐銀行昨（11）日獲今周刊「2024年第18屆財富管理銀行暨證券評鑑」的「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」兩項大獎，頒獎典禮由兆豐銀董事長董瑞斌代表接受金管會主委彭金隆頒發獎盃。

兆豐銀行表示，在全球經濟充滿不確定性的環境下，兆豐銀行深知客戶對資產保值的殷切需求。面對通膨、升息等多重挑戰，兆豐銀行憑藉專業的理財團隊和豐富的市場經驗，掌握市場脈動，為客戶提供客製化的資產配置建議。當市場發生劇烈波動時，兆豐銀行也會即時進行風險評估，並透過多種管道通知客戶，協助客戶做出適當的投資決策，守護客戶的財富。

此外，兆豐銀行除積極推動財管2.0高資產服務外，同時也深耕普惠金融，面對瞬息萬變的全球投資市場，對於沒有時間研究市場的上班族或投資新手，兆豐銀行「機器人理財e 把兆」投資平台，提供基金及ETF多元投資組合，根據客戶的風險承受能力和投資目標，結合馬可維茲及晨星大數據演算法，量身打造客製化的投資組合方案，平台還會定期主動檢視市場狀況，每季/半年自動發送再平衡通知，協助客戶有效分散投資風險，實現長期穩健的投資目標，投資門檻最低為新台幣2,000元/100美元，即可獲得專業的資產配置服務。

兆豐銀連續三年獲今周刊財富管理銀行評比「最佳風控獎」，彰顯兆豐銀行在風險管理與財富守護方面的成就，兆豐銀行亦將公平待客視作企業核心價值，積極實踐並深植於企業文化中。展望未來，兆豐銀行將持續秉持「以客戶為中心」的服務理念，不斷創新，為客戶提供更全面的財富管理解決方案。