產險簽單保費 兩位數成長

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
前八月產險簽單保費成長貢獻度前三名
前八月產險簽單保費成長貢獻度前三名

產險業今年前八月簽單保費數字昨（11）日出爐，達1,834億元，較去年同期年成長率達11.3%。觀察8月簽單保費達211.5億元，較去年191.5億元、年增10.4%。各類產險項目中，又以航空險、意外險、健康險、火險等四險種成長率達雙位數，對簽單保費成長率貢獻最多。

產險公會昨公布今年8月簽單保費收入概況，8月各產險商品中，航空險單月達到1.5億元佳績，相較去年同期成長一倍以上。產險業者表示， 航空險成長幅度大，但上月市場並無新案，成長原因是長榮航空（2618）及華航機體險增加，各公司入帳時間差問題。

產險業主管說明，航空險包含航空公司所投保的保險，包括機體、第三人還有乘客等，國內航空公司航空險保單多為一年一約。

此外，8月簽單保費成長第二高的是工程險，8月簽單保費13.2億元，年增82.7%，累計前八月收入為130.9億元，年增71.1%。產險業者說，主要是新增離岸風電業務展延，以及科技廠安裝工程險業務。

另外，信用保證、健康險、火險等皆有年成長皆有雙位數。產險業主管說，信用保證指的是「信用保險」以及「保證保險」兩個險種，主要是某業務量大的公司今年入帳月份不同於去年所致。舉例來說，去年同一保單入帳在7月或9月，今年則是在8月入帳。

健康險部分，8月簽單保費達到3.6億元，年成長19.22%，累計前八月簽單保費賺30.9億元，年增11.87%。產險業者說明，8月步入暑假尾聲，仍有許多出國旅遊人潮，導致旅平險大賣，使得搭配旅平險銷售的海外突發疾病保費增加。

8月火險簽單保費收入17.6億元，相較去年同期15.5億元，有年增13%的成績，前八月火險簽單收入有159億元，年成長7.9%。產險業者分析，主要是大型火險續保業務保費，各公司入帳時間延後所致，帶動火險收入增加。

產險業整體簽單保費不斷持續增長，產險公會看好整體產險業簽單保費，明年突破3,000億元絕對不是問題，代表著產險市場還有非常大的成長空間。

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