櫃買中心攜手凱基證券 共同推動企業上（興）櫃

櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，2024年已與中介機構舉辦多場宣導說明會，本次攜手凱基證券於9月11日舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」，於會中針對企業申請上（興）櫃相關規定與應注意事項進行說明，吸引約30位有意進入資本市場之企業高階主管與會，並透過一對一圓桌座談交流，期能協助更多具發展潛力的企業順利進入櫃買市場。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，今年適逢櫃買中心成立30周年，自成立以來已扶植超過2,500家公司進入資本市場，建構包括上櫃主板、興櫃市場及創櫃板之多層次資本市場架構以滿足中小微企業之發展需求，並獲得世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」，此外，櫃買中心在世界交易所聯合會（WFE）約70家的正會員中表現也相當亮眼，依據2024年截至7月底的WFE統計數據，櫃買中心的股票成交值周轉率排名第一，在國際主要交易所中是屬於交易相對熱絡之市場，且本益比較高亦有助企業籌資；而櫃買中心的債券市場也發展相當蓬勃，債券成交值在WFE中排名第六名，顯示櫃買中心已成為股票及債券雙引擎發展的交易所。

陳麗卿也強調，企業進入資本市場可強化公司治理，在體制上更為健全，並有招募及留住優秀人才，提升公司知名度及募集資金、協助企業永續經營等多重優點。櫃買中心在企業邁入資本市場過程也會扮演陪跑員的角色，協同中介機構輔導公司順利解決問題。

凱基證券資本市場部資深副總經理黃幼玲指出，企業的成功離不開正確的策略與專業的輔導，而櫃買中心作為企業進入資本市場的重要夥伴，提供企業募集資金、和競爭同業競逐優秀人才、提升知名度及擴大經營規模一個很好的平台，現在產業變化快速，併購是許多公司拓展營運規模之策略方向，成為上櫃公司亦可有助於企業進行併購，以應對未來可能面臨的更大挑戰。

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，期望透過持續舉辦宣導會，直接與企業高階主管雙向溝通，藉由瞭解公司之營運狀況，幫助發行公司盡早釐清進入資本市場的相關議題，並提供建議調整與改善的方向，期能加快具發展潛力之中小微企業進入資本市場的腳步，為發行公司及台灣資本市場共同創造雙贏的成果。