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日圓領漲 新台幣止貶回升收32.105元

中央社／ 台北11日電

美國總統大選辯論落幕，美元小幅走弱，日圓展開強勁反攻，亞幣同步上漲，新台幣量縮收升，今天收盤收32.105元，升值6.8分，不過市場觀望氣氛濃厚，交投量能明顯縮水，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至13.02億美元。

美國總統大選辯論激烈交鋒，美國共和黨總統候選人川普揚言將對中國課徵更高關稅，加上美國今晚即將公布8月消費者物價指數（CPI），均使投資人轉趨觀望，觀察後續發展及市場反應，美元指數回落。

新台幣兌美元今天開盤價為32.18元，最高32.105元、最低32.21元。外匯交易員指出，外資近日大舉出走，新台幣應聲重挫，短短2個交易日貶掉2.47角，不過今天外資轉為雙向操作，在美元示弱之下，亞幣展開反彈，新台幣止貶回升。

台股今天則是量縮震盪，電子股尾盤下挫，終場加權指數下跌33點、收21031點。

央行統計今天主要貨幣對美元變動，美元指數下跌0.24%，亞幣當中以日圓漲勢最猛，狂升1.57%，韓元上漲0.4％、新台幣升值0.21%，人民幣也小升0.14%。

外匯交易員指出，美國聯準會FOMC會議即將登場，市場操作轉趨保守、靜待結果揭曉，不過因降息題材先前多已發酵完畢，除非聯準會結論有出乎意料的發展，如降息幅度擴大至2碼，否則金融市場反應不至於太激烈。

台股 新台幣 日圓 美國聯準會

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