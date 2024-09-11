元大壽信美溢美元利率變動終身險 提供特定傷病守護

時序進入秋天，在中醫的觀點是適合調養生息的時節，元大人壽呼籲民眾定時檢視自身健康狀況，面對即將而來的秋冬天氣變化，更應注意心血管的健康。依據衛生福利部112年國人死因統計結果，心臟疾病為第2大死因，腦血管疾病也名列第4，可見心血管與腦血管的健康管理不容忽視。元大人壽洞察客戶需求，推出外溢型保險「元大人壽信美溢美元利率變動型終身保險」，提供4大優質守護並透過健康促進機制，有效自我健康管理。

優質守護一、提供腦部特定傷病保障

除了壽險保障外，元大人壽有感於國內罹患三高(高血壓、高血糖、高血脂)的人口數屢創新高，而三高患者引發的腦血管疾病發生率更是一般人的1.4-1.7倍。腦中風不僅危及生命，存活後的神經功能障礙與後遺症也容易影響生活品質，進而造成家庭及照顧者負擔，為了發揮保險保障的核心價值，「元大人壽信美溢美元利率變動型終身保險」提供4項腦部特定傷病保障，包括：深度昏迷、嚴重頭部創傷、腦中風後障礙(重度)、急性腦炎併神經障礙後遺症，保戶經診斷確定即給付特定傷病保險金，給付金額等同身故保險金，透過充足的保障額度，協助保戶安心療養，無需憂心醫療支出造成家庭負擔。

優質守護二、健康促進機制協助自我健康管理

元大人壽提倡預防勝於治療的觀念，保戶若能有效掌握心血管及口腔健康情形，將有助於降低腦血管疾病發生率及間接改善死亡率，因此保戶投保後只要持檢測通知單，依條款約定，在特定日前至指定之醫療機構完成「指定心血管檢測」（僅一次），或於繳費期間內每年進行牙科診療，其次一保單年度即可享有健康促進保費折扣1%。

優質守護三、增值回饋分享金 保障加值

以身為家庭支柱的50歲元先生為例，投保「元大人壽信美溢美元利率變動型終身保險」，假設宣告利率維持4.05%，保險金額10.639萬美元，繳費期間6年，選擇以「增額繳清」方式累積增值回饋分享金，年繳保險費10,256美元，符合高保費1.5%折扣，並選擇自動轉帳繳費再享有1%折扣，折扣後年繳保險費10,001美元，若其依條款於契約有效期間內(每一保單週年日前二個月)完成「健康促進保費折扣」所規定之項目，第2-6保單年度每年還可再享1%保費折扣，保費折減後年繳保險費為9,894美元，第4保單年度末起享有壽險保障倍數的效益，累積至70歲保障倍數約為所繳保費的2.3倍，隨年紀增長保障也隨之增加，亦可做為資產傳承規劃，守護摯愛家人，而特定傷病保障也同步累積，在高齡階段成為更堅實的經濟後盾。

優質守護四、美元收付 布局多元配置

「元大人壽信美溢美元利率變動型終身保險」以美元收付，繳費6年即享有終身壽險保障，滿足多元資產配置，兼顧健康守護與資產傳承需求。

元大人壽提醒，健康是最重要的財富，應定期檢視健康狀況以調整家庭保障，同時透過保險規劃分散風險，建構完善的保障防護。