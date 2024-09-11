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當沖降稅優惠 政院明擬拍板延至116年底

中央社／ 台北11日電

當沖降稅優惠今年底屆期，行政院會明天擬通過財政部修法延長，經考量上市櫃公司獲利情形、台股市場交易制度及流動性均已大幅改善，延長年限不宜過長，因此當沖降稅優惠將延長3年至民國116年底。

現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在106年4月28日實施，歷經2度延長，優惠將在今年12月31日屆期。

財政部8月8日預告修正「證券交易稅條例」第2條之2、第12條草案，將當沖稅率延長至116年12月31日止，並強調為配合續行重大政策、降低投資人臆測、避免對證券市場動能造成影響，因此公告期間未達60天，而是於9月9日截止。

預告期間，中華民國證券商業同業公會曾建議，現股當沖證券交易稅降稅措施至少應延長5年。不過財政部表示，考量台灣上市櫃公司獲利情形、台股市場交易制度及流動性均已大幅改善，因此延長年限不宜較先前延長的3年8個月以及3年還來得更長，才能適時檢討實施效果，並滾動調整。

政院人士表示，相關修法內容預計於明天行政院會通過後對外說明，草案將送立法院審議。

修法 台股 行政院

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