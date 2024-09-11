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開發金挺環保 為老樹改總部設計、打造永續共好生態圈

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金控以公私協力夥伴新模式，實踐循環經濟，打造永續共好生態圈，圖左為開發金控執行副總經理顏志堅、圖中為臺北市環保局長徐世勲、圖右為REWOOD森林循環創辦人陳偉誠。圖／開發金控提供
開發金控以公私協力夥伴新模式，實踐循環經濟，打造永續共好生態圈，圖左為開發金控執行副總經理顏志堅、圖中為臺北市環保局長徐世勲、圖右為REWOOD森林循環創辦人陳偉誠。圖／開發金控提供

開發金控（2883）（即將更名「凱基金控」）長期致力環境永續，攜手台北市政府環保局及社會企業「REWOOD森林循環」，以綠色循環的概念，將台北市行道樹修剪後的回收木材提煉木酢液並製成清潔相關產品，成功建構循環經濟生態系。

開發金控串連台北市政府環保局及REWOOD森林循環，以創意試驗結合市區行道樹木材回收運用，此合作項目由開發金控負責規劃並協調夥伴，向環保局申請提供由回收樹枝、樹幹破碎後的木屑，REWOOD以專業技術將木材進行特殊處理，製程中產生的水煙蒸餾成為木酢液，再製作成日常生活用品，賦予這些木材全新的價值。

台北市每年修剪的行道樹7200噸，以往主要用於堆肥或焚化廢熱發電，透過回收、分類再應用的循環模式，將修枝投入循環再利用，實踐全循環綠色理念。開發金控指出，這項合作，讓台北市樹木修枝回收再利用有了新的循環經濟運用模式；此外，這次的合作也打造公私協力夥伴新模式，以實際行動支持地方創生產業，達到生態永續、循環經濟與地方創生三方和諧發展。

開發金控對環境保護不遺餘力，從自身做起，位於敦化北路的總部大樓，於大樓興建過程中，為保留老樹蘊含的城市歷史，三度修正設計方案，減少開挖面積，退縮建築主體以保留基地內的4株近60年歷史的老榕樹，讓民眾有更多親近老樹的空間，在繁忙的商業區內增添一抹綠意和人文氣息，一連串護樹的行動，獲得台北市政府文化局頒發「台北樹益獎」表揚。

開發金控企業總部大樓亦從設計、建材運用到室內設備，總部大樓皆以綠建築理念為基礎，獲得黃金綠建築標章的肯定。開發金控致力永續行動，集結政府、社會企業之力建構永續共好生態圈，驅動環境與社會永續發展，成功實踐聯合國永續發展目標（SDGs）第13項氣候行動和第15項陸地生態願景。

環保 綠建築 開發金控

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