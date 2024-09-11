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元富證券獲財富管理評鑑肯定 奪四大獎項

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

新光金控（2888）旗下元富證券11日公布，獲2024《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑肯定，拿下「最佳智能理財獎」、「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」與「最佳銀色友善獎」共四獎項，顯示元富證券提供多元理財商品，滿足不同客戶及市場變化需求，在財富管理表現，以及數位創新發展金融服務，成果獲肯定。

元富證券指出，元富證券打造全方位財富管理平台，並以積極創新策略發展金融數位服務，提供多元金融商品供投資人選擇，投資人可以單一帳戶購足金融商品（one account shop），是元富證券財富管理最大特色。除了打造一站式財富管理平台，元富證券也持續強化在電子交易的深度及產品服務的廣度，陸續建置ETF IPO及海外債券、小額債券的線上交易功能等，並致力開發符合客戶需求的商品。

除了可使用新光銀行外幣扣款外，元富也開辦多家銀行外幣授權扣款服務，大幅增加客戶入金投資便利性，投資人只要完成臨櫃外幣帳戶授權扣款申請程序，即可於財富管理APP點選約定的外幣帳戶，自動從客戶約定銀行外幣帳戶中扣款，讓客戶可輕鬆進行海外商品的投資配置。

ESG投資為近年投資顯學，元富證券不僅落實小額債券普惠金融精神，並同步建置ESG基金專區，將ESG基金依國內基金、境外基金來分類。比起單一標的公司之股票或債券，共同基金投資門檻較低，透過小錢參與投資，可以買到一籃子的ESG優質公司，透過各基金公司投資專家團隊的管理，更可以達到分散風險、輕鬆投資。元富藉由ESG基金專區，方便投資人更快找到喜歡的投資標的，也讓投資人透過投資ESG基金，達到永續投資的理念布局。

ESG 股票

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