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銀行台幣高利來了！陽信六個月定存2% 將來銀活存1.5%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美國聯準會（Fed）將於台灣凌晨19日宣布最新利率政策，市場高度預期將啟動降息。台灣緊縮政策之下市場資金趨緊，甚至房貸市場緊張。多家銀行開始推高利吸納資金。純網銀將來銀行宣布即日起至年底，現有客戶無需解任務，即享5萬元以上活存利率1.5%、金額無上限的好康回饋，並承諾以66次跨行轉帳、6次提款免手續費，及基金終身免手續費等三大優惠回饋。

陽信銀行為強化存款業務結構，並提高流動性覆蓋率（LCR），9月9日至12月31日止，推出「自然人新台幣六個月定存2.0%優惠年利率」以新資金（歸戶金額以2024年8月21日為基期）匯入陽信銀行承作新台幣「定期存款六個月天期」，即享固定年利率2.0%優惠，單一客戶此專案得承作上限為1,200萬元。

將來銀行表示，為助國人快速擁有便利且優惠的網路金融服務，即日起將來銀行現有客戶活存加碼為「5萬元以上1.5%金額無上限、5萬元內利率1%」，相較市場常見活存方案約0.705%極具利率競爭力，且與部分數位帳戶相比，則無需執行任何繁複任務即可獲得額度無上限、利息無上限的高利回饋，特別適合作為數位金融帳戶首選，長期穩健地讓財富增值。

另外，將來銀行加碼「新戶享活存10%超神利率」專案至年底，國人只要開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，即可享市場一般常見活存「14倍利」的10％活存優利。除前述優惠外，新戶主帳戶還可多享有5萬元內1%、5～20萬元3.5%的活存優利，綜計新戶活存、定存最高可領息逾1,800元。

將來銀行推出的申購基金享終身0元手續費及信管費。透過定期定額等方式落實投資紀律，是長線上賺取投資收益的絕佳心法，而0元手續費及信管費方案讓投資金額越高、期間越久，省下的交易成本也愈多。且將來銀行集結12家國內外知名投信公司，不論是台股，印度，越南，債券，多重資產類型的基金在將來都找得到，投資門檻再降低，在將來銀行最少只要1,000元就可輕鬆開始累積財富。

台股 將來銀行 房貸 新台幣 美國聯準會

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