房市景氣恐變盤？專家：掌握「1心法」立於不敗之地

限貸令疑慮未消，又傳出央行恐再祭出新一波房市管制措施，已為景氣投下變化球，若此時有買屋需求，房市專家建議，可參考「竹子心法」，掌握「根堅、身實、枝柔」的三大原則，回歸基本面做交易決策，將立於不敗之地。

今年房市如洗三溫暖，先是受惠於新青安優惠房貸政策與股市大漲等利多，景氣暢旺價量齊揚，但近來又因股市回檔和限貸令風波，市場氛圍瞬間急轉直下，出現諸多疑慮。

安新建經經理曾若倚分析，後續市場景氣走勢，還得看政策方向與總體經濟情勢，此時若想進場買房，可以效法竹子柔韌又有彈性的特性進行購屋決策思考。

「竹子心法」的第一個重點是「根堅」，亦即在購入不動產時要堅守住的底線。

曾若倚表示，每個人的底線都不大相同，一般而言必定要守住的有幾個面向，例如從財務層面來看，至少要別虧錢、不要造成個人金流太大的壓力；而稅務層面，則要記得別讓未來增加過多負擔等等；就法律層面來看，一切要合法合規避免衍生困擾。

曾若倚指出最重要的是想清楚為何要在此時買不動產，釐清思緒後再務實考量個人財務規劃。

曾若倚建議，購入不動產時財務槓桿別開太大，最好有三成以上的自備款再出手，壓力才不會太大，也要考量自己每個月的還款狀況，並做好利率可能走揚的準備，如此一來，即便大環境變動也不用害怕。

第二個重點是「身實」，也就是在購買不動產時，該掌握的關鍵因素，可以思考的面向包含區域別、交通建設、未來發展等等。

曾若倚舉例，倘若買房的原因是為了孩子的學區，不妨從各個優質學區中，挑出一個對自身來說交通相對便捷、房價又可負擔的，以此作為篩選物件的原則。

至於第三點「枝柔」，則是在尋找物件中，可以調整、無傷大局、有助於交易促成的部分，包含產品別、屋齡、內部裝潢狀況等。

曾若倚說，以學區宅為例，倘若原本期待購買有電梯或較新的物件，但自身可以負擔的物件卻是老公寓或老華廈，那就得思索如何取捨，是否可以為了「學區」放下「電梯」與「屋齡」。

倘若碰到特殊情況，例如看到喜歡的房子，但有些小瑕疵，賣方要求現況交屋；或是碰到合適的賣方，也可以押特約，確保貸款是能核貸才會購買等等，也都適用「枝柔」的原則來審慎考量。

曾若倚強調，掌握好大原則，交易過程中彈性應變，才能持盈保泰無懼景氣榮枯。