推動 AI 創新 新光金獲《全球銀行及金融評論》雙獎肯定

新光金控（2888）以「數位扎根、驅動轉型」做為集團數位轉型核心策略，積極推動AI加速營運創新，優異表現榮獲英國《全球銀行及金融評論》(Global Banking & Finance Review) 雜誌評選為2024年「臺灣金融控股公司卓越創新獎(Excellence in Innovation - Financial Holding Company Taiwan 2024)」及「臺灣最佳永續發展公司獎(Best Sustainable Development Company Taiwan 2024)」雙項大獎殊榮，展現新光金控在數位與永續雙軸轉型上的成效。

為發揮集團AI應用效率並堆疊創新量能，新光金控攜手子公司新光人壽、新光銀行、元富證券、新光投信共同打造「新光AI+aaS平台」（SKFH Group AI-empowered as a Service Platform），作為集團層級AI研發及人才共創共享的平台，以及集團轉型加速器，利用Business-driven策略發揮雲地整合成效，並透過概念驗證（POC）導入AI思維的創新變革，涵蓋跨公司的法遵監理AI模型作為法遵轉型的先驅，融合生成式AI提升KYC效率、作業流程優化、落實客戶盡職審查等創新應用成果，獲得主辦單位高度肯定。

此外，在國際高度重視ESG防漂綠行為上，新光金控在金管會指導下，運用網路爬蟲 (Web Crawler) 及生成式AI技術，自動且即時彙整相關數據及監測，計算企業的ESG量化指標，以Green+FinTech綠色金融科技，提出防範企業漂綠的解決方案，協助監理機關、金融機構、投資人提升企業漂綠鑑別效率。去年參與全球金融創新聯盟(GFIN)「防範漂綠監理科技黑客松」競賽，榮獲環球漫遊獎(The Globe Trotter)，為亞洲唯一入選之金融機構，也顯示新光金控在數位創新的領先優勢。

在永續轉型策略上，新光金控依循「低碳」、「創新」、「共好」三大永續價值主張，在ESG各面向長期深耕。今年2月，新光金控正式通過SBTi（科學基礎減碳目標）審核，並藉由在營運及投融資上持續減碳，積極邁向2050淨零碳排目標。此外，新光金控為打造DEI（多元平等共融）友善職場，今年更增設「有薪家庭照顧假」，協助同仁在工作與生活中取得平衡。同時，新光金控秉持回饋社會的經營理念，長期於偏鄉推動讀報、街舞運動及金融教育，發揮正向影響力。在持續精進永續作為之下，除連續3年入圍道瓊永續指數（DJSI）世界指數成分股，並勇奪2023年保險組全球第二、亞洲第一的佳績。2024年，新光金控及旗下子公司在亞太暨台灣永續行動獎中榮獲1金5銀2銅共8項大獎，創歷年新高，展現對企業永續發展的企圖心。

數位轉型是企業永續發展的基礎，新光金控將持續擁抱改變與創新，透過齊心攜手利害關係人，積極實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs），為經濟繁榮、社會公益及環境永續目標努力，致力創造永續價值。