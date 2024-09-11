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金管會：中信金申請收購新光金已補件 9/24前准駁

中央社／ 台北11日電

金管會今天證實，中信金申請公開收購新光金案件，已在今天正式補件，金管會將續行審核，此案最後准駁日為9月24日。

新光金出嫁，陷入台新金與中信金雙龍搶珠，原先依程序，金管會須於9月16日前對中信金申請公開收購新光金作出准駁；金管會主委彭金隆10日透露，已在4日發文要求中信金補件，金管會尚未收到補件資料。

金管會今天證實，中信金申請公開收購新光金案件，已在今天正式補件，金管會將續行審核，此案最後准駁日為9月24日。

中信金 新光金 金管會

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