金管會：中信金申請收購新光金已補件 9/24前准駁
金管會今天證實，中信金申請公開收購新光金案件，已在今天正式補件，金管會將續行審核，此案最後准駁日為9月24日。
新光金出嫁，陷入台新金與中信金雙龍搶珠，原先依程序，金管會須於9月16日前對中信金申請公開收購新光金作出准駁；金管會主委彭金隆10日透露，已在4日發文要求中信金補件，金管會尚未收到補件資料。
金管會今天證實，中信金申請公開收購新光金案件，已在今天正式補件，金管會將續行審核，此案最後准駁日為9月24日。
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