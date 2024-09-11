大中華區推動亞太區 ETF 投資助力 ETF 資産創新高

得益於投資者需求推動增長及 77%的投資者預測將在下一年增加使用 ETF，大中華區交易所交易基金(ETF)資產增長屢創新高。全球領先的 ETF 託管人和管理人布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)開展第七屆年度大中華區 ETF 投資者調查，結果顯示大中華區的ETF部署的戰略正在持續發展。

大中華區調查是BBH全球 ETF 投資者調查的一環，代表著來自中國大陸、香港和台灣地區超過100 名ETF 投資者的意見，其中， 59%的受訪者管理超過10億美元資產，在這些受訪者當中，39%在其投資組合有50%資產投資於 ETF(全球比例為 24%)。

主要發現：

大中華區ETF 增長領先於亞太區

• ETF 大幅增長：2024 年上半年，大中華區的淨新增資金量達1,020億美元，占亞太區全部淨新增資金流量的70%。

• 主動型 ETF冉冉崛起：去年84%投資者購買主動型 ETF。45%將指數型共同基金援引為其重新配置資金的首要來源。

• 利用 ETF 把握大趨勢：63%的投資者計劃增加主題型 ETF 投資，最受追捧的主題是機器人和人工智慧、自動駕駛和電動汽車及網路安全等策略。

• 以 ETF 表達投資觀點：47%的投資者利用 ETF 以表達短期的戰術性觀點。

• 發行人角色至關重要：63%計劃增加其合作的發行人數量。在發行人提供的工具和資源中，投資者最關注的是產品資料和交易支持。

台灣屢超預期屢創記錄

• 需求推動增長：台灣地區是增長最快的 ETF 市場之一，其中，87%的投資者尋求增加使用ETF。2022年12月至2024年6月期間，ETF的資產管理規模上升120%，其中，70%的投資者計劃在下一年增加合作發行人的數量。

• 通過ETF獵獲收益：股息型ETF為增長帶來重要的貢獻，33%的投資者對此類產品有投資意欲。受過去幾年市場動盪影響，緩衝型ETF(33%)同樣是投資者的首選，因為投資者尋求控制下行風險。

• 主動型 ETF 一路暢行:：近監管機構宣布允許在市場上採用主動型策略，主動型 ETF 迎來積極的發展勢頭，57%的投資者計劃向主動型 ETF 配置資金。47%的投資者對主動型系列中的多元資產產品有投資意欲。

大陸跨境需求勢頭強勁

• 境外投資配置增長:71%的中國投資者已透過合格境內機構投資者(QDII)計劃或透過將 ETF 納入互聯互通(滬深港通)以投資香港上市 ETF。

• 助力風險管理的因子：透過各項因子(價值、增長、動量等)調整投資組合以實現不同結果的能力吸引大陸投資者的注意,43%的受訪者表示對此類產品的投資意欲最為強烈。

• 主題型 ETF 攻城拔寨：自動駕駛和電動汽車 ETF 非常受歡迎,50%的投資者計劃增加其對此類產品的投資。

香港是亞太區多元化程度最高的 ETF 產品平台之一

• 擴大主動型 ETF 的受眾面：投資者對主動管理型 ETF 的投資興趣依然強烈(40%)，其中54%使用此類產品以管理流動性，而 51%以此類產品取代主動型共同基金。

• 引領需求多元化：今年隨著加密貨幣在需求多元化中扮演關鍵角色，香港在區內率先推出現貨比特幣 ETF。香港投資者亦強調對因子(29%)和主題(29%)產品的投資興趣。

• 針對戰術配置和主題配置的趨勢工具：60%的香港投資者利用 ETF 表達短期/戰術性觀點， 54%則利用ETF管理流動性。科技扮演著舉足輕重的角色，超過一半(55%)的投資者計劃投資機器人和人工智能策略，同時 45%還計劃投資創新型策略。

「大中華區的 ETF 增長是值得被關注，今年調查數據顯示，即使新的 ETF 策略遊走於創造收益和風險管理之間，投資者亦欣然接受此等策略。我們正在見證，這些市場都在擴大產品平台，以滿足投資者對主動型 ETF、主題型 ETF、多元資產 ETF 和緩衝型 ETF 等策略日益增長的投資意欲。我們亦發現，中國大陸境需求也在上升。」

「中國大陸、香港和台灣為管理人帶來重大投資機會，且發行人還有很大的進一步發展空間和機會。就尋求進入或進一步進軍區內市場的發行人而言，了解本地需求趨勢將是把握現有投資機會的關鍵所在。」BBH 的亞洲區ETF服務總監 Chris Pigott 如此表示。