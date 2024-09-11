上市櫃中國布局 上半年投資家數淨減11家7年同期最大

金管會統計揭露，截至今年第2季止，合計有1198家上市櫃公司赴中國投資，較2023年底淨減11家，創近7年同期最大減額；今年上半年上市櫃公司匯回中國投資收益達新台幣656億元，也改寫同期新高。

金管會最新統計顯示，截至今年第2季止，合計有1198家上市櫃公司赴中國投資，占全體上市櫃公司總家數的69.13%，較2023年底淨減少11家，創近7年同期最大減額。前波高峰為2017年上半年，有高達13家上市櫃公司撤出中國投資。

截至今年第2季上市櫃公司累計中國投資規模達2兆8086億元，今年上半年淨增加730億元，金管會證期局分析，主要是基於營運策略考量，上市櫃公司有增加對子公司持股，或因應子公司業務拓展及受匯率變動影響，導致中國投資金額增加。

上市、櫃公司中，分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計中國投資規模較高。

投資損益方面，今年上半年上市櫃公司中國投資利益達2265億元，創歷年同期次高，年增427億元，主因其他電子業、電子零組件業及半導體業受惠產品組合優化、人工智慧（AI）及車用電子需求成長，帶動相關供應鏈公司營運成長所致。

金管會統計並揭露，今年上半年上市櫃公司中國投資收益匯回金額達656億元，創同期新高，截至今年第2季止，上市、櫃公司中國投資收益累計匯回金額合計攀升至9198億元，占累積原始投資金額的32.75%。

證期局觀察，今年上半年上市櫃公司將中國投資收益匯回，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘及現金股利匯回所致，上市、櫃公司分別以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較高。

另一方面，截至今年第2季止，共有1312家上市櫃公司赴海外（不含中國地區）投資，占全體上市櫃公司總家數的75.71%，較2023年底淨成長10家。

截至今年第2季上市櫃公司累計海外投資規模達9兆1307億元，上半年淨增加5114億元，主要是上市櫃公司併購取得海外子公司，或因應海外子公司營運資金需求參與現金增資所致，上市櫃公司皆以半導體業累計海外投資金額較高。

投資損益方面，今年上半年上市櫃公司赴海外投資利益達4412億元，為歷年同期第3高，年增1600億元。證期局分析，主因航運業、半導體業及電子零組件業受惠市場運價上升且終端需求增加，帶動上市公司海外投資利益成長。