滙豐估美今年降息3碼 維持日圓年底148價位預測

滙豐（台灣）今天預估，美國聯準會（Fed）將分別在9月、11月、12月各降息1碼，今年累計共降3碼；2025年再降息3次，每次同樣是1碼；並認為日圓無大幅升值空間，維持今年底日圓兌美元為148價位的預測。

滙豐（台灣）銀行今天發布第4季投資展望新聞稿指出，預期美國經濟將軟著陸，市場過度反映對美國經濟衰退風險的憂慮，並估美國聯準會在9月展開降息循環。

滙豐亞洲區首席投資總監范卓雲表示，Fed將開始降息循環，於今年9月、11月和12月降息，每次1碼（0.25個百分點），並在2025年再進行3次降息，每次同樣是1碼。

范卓雲表示，隨著Fed啟動降息循環，美元和其他主要貨幣的利差將縮小，減少美元升值空間。

亞洲匯市方面，范卓雲指出，近期日本經濟數據和日本央行（日本銀行）的政策指引均顯示無意急速升息，因此日圓利差交易逐漸失去動力。滙豐預估，日本央行今年不會再升息，日圓從現在的水準沒有大幅升值空間，並維持今年底日圓兌美元為148價位的預測。

范卓雲表示，時序進入第4季，全球市場存在較多不明朗因素，面對各國央行調整利率政策、經濟數據分化、地緣政治衝突事件和美國大選結果的不確定性，可能導致未來數月利率、外匯、股票和債券市場波動率上升。