今年第4季主要投資趨勢 滙豐銀行建議投資這四大主題

外商銀行對今年第4季的投資展望陸續出爐。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，近期全球大型科技股因市場對科技股高估值的關注和板塊投資輪轉因素出現技術性調整，但我們維持對全球和亞洲半導體和科技股的偏高比重配置。

與去年同期相比，雖然科技板塊的盈餘成長率因基期高的影響將會減慢，但受惠全球人工智慧軟體需求強勁成長和硬體升級浪潮，盈餘成長動力仍然相當強勁，我們預期2024和2025年台灣和南韓半導體產業仍將維持高速成長。各行業紛紛推出可提高競爭優勢的人工智慧新應用方案，數位元自動化和人工智慧越來越互相配合，帶動全球對高端晶片和硬體的需求成長，支持我們繼續看好亞洲和台灣的科技股。

其滙豐銀行建議四大精選主題，把握亞洲最具吸引力的成長和收益機會。

第一，亞洲企業治理改革贏家

何偉華指出：「我們看好日本、中國大陸和南韓的企業治理改革贏家，我們專注具有高潛力的優質公司，透過增加股息和股份回購來提高股東回報。日本、南韓和中國大陸的主管機關正在加強企業治理改革，要求企業優先考慮資本效率和股本回報的改善，同時縮小當地股市與全球股市的估值差距。」

何偉華補充：「根據日經亞洲的數據，40%的日本企業計劃在2025年3月結束的財報年度增加股息。在2025財報年度頭兩個月內（即今年4月和5月），股份回購已經達到6兆日圓，與去年同期相比增加50%。將在9月啟動的南韓企業價值提升計劃強調高股息和股份回購對提高股東回報的重要性，力求縮小與全球股市的『韓國折讓』，長遠帶來具吸引力的估值再評價機會。 」

第二，亞洲供應鏈重組

何偉華表示：「我們聚焦在去全球化背景下，供應鏈重組和友岸外包生產趨勢加快的贏家，這帶來亞洲貿易急速一體化。我們看好台灣、日本和南韓的半導體和高端製造業龍頭，因為他們在全球半導體供應鏈中扮演至關重要角色。在東協地區，新加坡、馬來西亞和越南在電子產業中的領導地位也在不斷增強。科技硬體、半導體、先進製造和晶片封裝公司成為『中國+1』策略下供應鏈重組的主要受益者。我們估計，全球將需要約8,000億美元投資來建設新的晶圓廠，其中大部分將在亞洲建設，以滿足對生成式人工智慧晶片的巨大需求。」

「北亞的電子和電動車生產商正在快速增加在東協地區的產能，以擴大市場佔有率。對中國大陸企業來說，東協提供一個巨大的新市場和低成本的生產基地，面對國內成長放緩挑戰，擴大在亞洲其他市場的發展是一個很好的機會。我們看好受惠跨國和亞洲企業的『中國+1』策略下供應鏈重組的印度和東協企業。」何偉華強調。

第三，印度與東協崛起

「這個投資主題是要把握印度與東協地區年輕人口、中產消費者崛起、強勁的外國直接投資和國內投資支出、科技創新和綠色轉型所帶來的結構性成長機會。隨著全球跨國公司在印度設立的全球能力中心（GCC）迅速增加，印度的服務出口保持強勁成長，現在印度佔全球GCC市場50%以上。隨著印度大選結束去除政治不明朗因素，投資人的焦點重回印度的結構性改革和成長機會，較早前公佈的聯邦預算在財政紀律和刺激成長措施之間保持了良好平衡，這對印度股票和債券市場均是正面因素。」何偉華說。

第四，透過亞洲優質債券分散投資

何偉華表示：「在取得收益機會方面，我們將固定收益主題聚焦在亞洲優質債券多元化配置，鎖定亞洲債券目前仍處於多年高位的殖利率，重點放在印度本幣債券和亞洲投資級公司債券上，偏好存續期為5-7年。隨著通膨持續回落和聯準會預計在今年9月開始降息，為亞洲央行在未來幾個月的降息創造有利條件。我們看好亞洲金融債券，包括日本、南韓、澳洲、新加坡和泰國的銀行，因為它們的利差較具吸引力而且資本比率穩健。全球基準納入印度債券加上我們對印度盧比的看漲觀點，支持我們偏高配置印度本幣債券的觀點。我們同時偏好印尼準主權投資級債券，和中國大陸科技債券。」