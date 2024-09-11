104人力銀行助攻 「全盈+PAY」電支薪轉版圖再擴大

104人資學院11日宣布聯手「全盈+PAY」，透過「104企業大師」整合小微型企業最在意的薪資轉帳金流，提供人資數位化一站式服務。

104人資學院總經理花梓馨表示，目前已有近七成企業使用數位系統進行人資作業，透過便捷的金流工具代發薪資，加上系統內建的人事、出勤、薪酬報表視覺化分析，幫助企業快速掌握人力發展與管理關鍵因素，有效提升整體運營效率。

「104企業大師」是一款專為企業人力資源需求而設計的一站式雲端管理系統，全面涵蓋員工資料管理、出勤打卡、表單簽核、薪資計算、排班管理等核心功能，支援業態多元，逾4,000家企業、超過十萬名員工都在使用。

104人資學院總經理花梓馨指出，系統能大幅提升企業70%的行政效率，為員工提供流暢的工作體驗，包括面對法令變動，例如《勞工職業災害保險及保護法》調整保費，系統會自動偵測提醒；搭配ESG永續發展，各式表單能快速雲端化，且不限張數使用，對預算有限的公司提供最貼心的服務，擺脫紙本保存及歸檔的困擾，同時打造高效管理流程。

因應數位轉型趨勢，多數企業正面臨數位化的挑戰，尤其人事智能管理是許多小微型企業轉型遇到的第一道關卡，「104企業大師」雲端人資管理系統聯手「全盈+PAY」提供一鍵打卡功能，自動比對假別時數和出勤記錄，以及薪資自動結算功能，簡化繁瑣的核對步驟。

「全盈+PAY」去年推出的「電支薪轉」服務，更是因應許多小微型企業時常因員工人數低於銀行薪資轉帳戶申請門檻而推出的創新服務，直接解決小微型企業薪資轉帳與撥薪的痛點。

全盈支付總經理劉美玲表示，獨特、具市場差異的數位金融服務是各家電子支付搶攻的關鍵戰場，為了有效提高競爭優勢及用戶黏著度，「全盈+PAY」發揮金融影響力，打造獨家或創新多元金融商品與服務，並且透過電子支付代發薪資，觸及拓展薪轉戶的小微型企業，並整合投資平台，活化銀行金流，開創互利、多贏金融生態圈。

同時，「全盈+PAY」薪轉的發薪紀錄以及「104企業大師」APP可取代現金袋或薪資單，避免人工作業疏失，除了作為薪資證明，還可用於員工申辦信用卡、貸款業務，讓資金運用更靈活。

104人力銀行表示，即日起至2024年12月31日止，於「104企業大師」申請「全盈+PAY」的「電支薪轉」服務，並完成首次撥薪，每撥薪一名員工即回饋50元，十名員工則回饋500元，以此類推，回饋金直接折抵系統使用費，幫助企業提高人資管理效率。