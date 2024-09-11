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購股東會委託書屬違法行為 集保結算所籲有具體事證即刻檢舉

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
購股東會委託書屬違法行為，集保結算所籲有具體事證即刻檢舉。
購股東會委託書屬違法行為，集保結算所籲有具體事證即刻檢舉。

證券市場時有股東會價購委託書傳聞，為加強委託書管理、遏阻不法行為，集保結算所對市場上關注案件，會不定期查核各委託書徵求場所，確保遵守股東會使用委託書規則。

臺灣集中保管結算所經理陳子碇強調，委託書徵求人以金錢或其他利益向股東購買委託書，屬嚴重違法行為，除價購取得的委託書不予計入該次股東會表決權外，金管會並將依證券交易法，對違法者處以新臺幣24萬元至480萬元的罰鍰。

投資人如有發現違法取得及使用委託書，可向集保結算所檢舉，並可檢具違法過程之錄音、錄影或照片協助查證，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金20萬元。

集保結算所同時呼籲，投資人除了以委託書委託他人出席外，也可多加利用集保「股東e服務」，透過電子投票參與股東會表決，落實股東行動主義，股東會如有發放紀念品，股東亦可依照公司公告之期間、地點領取紀念品，股東權益不受影響。檢舉電話：(02)2547-3733、電子信箱tdcc@tdcc.com.tw。

股東會 集保結算所

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