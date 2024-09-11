富邦產獲農保基金商品卓越獎 無人機提升勘損效率

富邦產險長期致力於促進台灣農業永續發展，10日於財團法人農業保險基金舉辦之「113年農業保險表彰會」中，獲頒「商品精進卓越獎」、「梨保險個人貢獻獎」及「香蕉植株保險個人貢獻獎」之殊榮，肯定富邦產險持續精進農業保險商品、優化勘損技術，以及協助農民分散經營風險之作為。

全球氣候暖化與極端氣候大幅影響農漁業收成，為照顧農民辛苦心血成果，在政府及農業部的協助與推動下，富邦產險於104年領先業界推出全台首張農作物保險「高接梨農作物保險」，隨後陸續推出水稻、香蕉、養殖水產等16項農漁業保險商品，以實際行動體現重視農業永續發展及關注農民生計的社會責任，自107年獲頒農業部農業保險卓越貢獻獎表揚後，今年更獲頒農業保險基金「商品精進卓越獎」，肯定富邦產險在農業保險上的努力。

因應極端氣候衝擊，富邦產險致力導入科技提升災後勘損效率，提供農民更完善的理賠服務。富邦產險表示，在考量香蕉特性及農民需求後所推出的「香蕉植株農作物保險」，即運用了無人機高效率的航拍優勢進行災區空拍，同時亦請農業部所認可之專家協助判斷損失情形來作為理賠參考依據，農民不需等待理賠人員現地勘損，有效簡化理賠申請流程及縮短作業時間，讓蕉農可更快速獲得理賠。

此外，針對如梨果等需現場勘損的農作物，富邦產險也進一步說明，由於在颱風豪雨等災害發生後須同步聯繫多方人員，包括農業部所屬試驗改良場所、農糧署、基層農會等共同前往勘損，並可能因災害過後導致路線受阻，影響勘災時效，富邦產險於汛期前會預先與相關單位召開工作會議，並預擬各分區勘損路線，以期在災情發生後以最快時間動員前往，本次由富邦產險資深專案副理陳泳霖及專案襄理張世融分別獲得「梨保險個人貢獻獎」及「香蕉植株保險個人貢獻獎」，也肯定兩人在梨與香蕉保險上的貢獻。

從農業保險專業知識出發，富邦產險重視與政府及農民協手共同建立具農業韌性的永續生態圈，在面對極端氣候變化的衝擊下，富邦產險期能為政府發展更完善保護農民的政策盡一份心力，成為農業發展強而有力的後盾。