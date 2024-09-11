國泰金前8月稅後淨利984億元 續創歷史次高

國泰金控（2882） 今(2024)年8月稅後淨利達52.6億元，累計稅後淨利983.5億元，每股稅後盈餘（EPS）達6.44元，累計稅後淨利及EPS皆創同期歷史次高紀錄。今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽及國泰產險累計稅後淨利創歷史次高。

國泰人壽單月避險成本較高影響獲利：國泰人壽8月稅後淨利12.2億元，累計稅後淨利663.1億元。8月獲利下滑，主因台幣升值致單月避險成本較高。今年以來資本市場上揚，投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。8月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為114億元及38億元。

8月美國就業及通膨數據持續降溫，且Fed於全球央行年會再釋降息訊號，致美元及美債利率明顯回落；同時隨投資人對經濟衰退的擔憂升溫，令股市波動加劇。國泰人壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，惟8月因台幣兌美元單月升值2.81%，壓抑獲利

表現。此外，截至8月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額逾400億元，可望為未來匯率波動提供充分緩衝並增加外匯管理彈性。在資本方面，8月淨值比逾9%，RBC亦遠高於300%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。另於8月底透過全資持有的國外籌資事業Cathaylife Singapore Pte. Ltd.於國外發行15年期首10年不可贖回的3.2億美元次順位公司債，不僅初級市場投資人反應甚佳，

創下逾10倍超額認購，次級市場交投亦相當熱絡，有助於進一步拓展海外籌資管道並強化清償能力。面對快速變化的金融局勢，將密切關注市場動向，靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

保險業務方面，8月單月初年度保費收入穩居業界第一，整體FYP與投資型商品FYP年成長分別為59%及112%，8月同時推出高齡專屬系列商品「樂享平安定期保險」提供意外身故、骨折、醫療等保障，以及「樂鍾心特定傷病定期健康保險(外溢型)」包含急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術等五項常見特定傷病保障外，亦提供罹患特定傷病後的生活補助保險金，國壽為強化高齡族群的保障，將持續推動友善高齡的金融服務。

國泰世華獲利續創新高：國泰世華銀行8月稅後淨利34.6億元，累計稅後淨利275.4億元，年成長19%。今年以來，受惠升息及放款動能強健，並把握利率高檔布建外幣有價證券部位，累計淨利息收入呈雙位數成長；財富管理各項商品銷售動能上升，信用卡海外簽帳金額增加，累計淨手續費收入持續表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至8月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1290%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長：國泰產險8月稅後淨利1.8億元，累計稅後淨利為同期次高達18.3億元。業務端秉持「質量並重」理念，除穩定現有市場營運更布局具成長性產業，累計簽單保費維持雙位數成長；商品端發揮保險專業，透過數位監控滾動調整核保政策，各險損失率表現良好，可望帶動獲利持續成長。

8月簽單保費29.9億元，累計簽單保費達248.0億元，年成長16%。核心保險業務，車險掌握購車、換車客群，並向客戶推行完整保障概念，累計簽單保費年成長9%；商業保險方面，工程險掌握綠能及公共工程等業務，累計簽單保費年成長99%；網路投保累計簽單保費維持雙位數成長，近期推出兩年期機車任意險專案，並把握夏季尾聲推廣國外旅遊險夏日限定型方案，持續滿足客戶需求、擴大商品能見度。

國泰證券獲利再創歷史新高：國泰證券8月稅後淨利3.4億元，累計稅後淨利30.5億元，再創歷史以來最高紀錄，年成長106%，主要因國內景氣復甦，台股成長動能強勁。國泰證券把握市場機會，以「數位經營」作為核心驅動力，透過倡導「長期投資」及完善「客戶數位體驗」二大面向出發，致力於提供個人化的投資理財服務給客戶。截至8月底國泰證券台股累計經紀市佔率達4.10%、台股定期定額累計投資金額超過400億元，雙雙創下歷史新高，且複委託市佔維持第一名。展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模穩健成長：國泰投信8月稅後淨利2.1億元，累計稅後淨利續創同期新高達15.6億元，年成長35%，總管理資產規模達新台幣2.08兆元。歷經7月金融市場大幅崩跌後，8月初全球股市皆出現一波強勁反彈。月末美國聯邦準備理事會主席鮑爾在全球央行年會發表演說時表示，對美國而言開始降息的「時機已經到來」，他現在更具信心與通膨的對抗已步入正軌。投資人對於債券投資需求大增，國泰20年美債（00687B）第14次與國泰20年美債正2（00688L）第二次追加募集案已於8月30日取得銷售新額度各200億元，並將再分別進行第15次與第三次額度追加。