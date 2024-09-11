元大銀行 TCFD 報告書評鑑獲績優獎肯定 支持低碳經濟產業發展

元大銀行正視氣候相關機會與風險影響，將氣候議題納入公司治理與經營戰略的重要一環，由董事會督導因應氣候衝擊的營運管理策略；元大銀行TCFD報告書揭露在氣候相關治理、風險管理、策略、指標目標的管理績效與執行情形，榮獲國立政治大學永續管理研究中心「第一屆氣候相關財務揭露(TCFD)報告書評鑑」殊榮，從38家本國銀行脫穎而出，名列前20%績優業者。

在強化氣候變遷風險管控具體作為上，元大銀行經董事會核定氣候變遷風險胃納與氣候風險值，同時對於氣候高敏感之企業或產業，且經評估風險不易控制或緩釋者，將減少或避免承作；同時承續元大金控「永續金融準則」作為發展金融產品及服務準則的最高架構與指引，以實際行動引導投融資業務支持低碳經濟產業發展及產業淨零轉型，減少氣候高敏感性產業之暴險，達成永續金融目標。

另外，元大銀行以系統化、科學化方式減少碳排放量，參考科學基礎減碳目標(Science Based Target, SBT)之方法學設定目標，並透過導入內部碳價機制(Internal Carbon Pricing, ICP)、低碳營運及低碳轉型等策略，積極降低自身營運之碳排放量，同時元大銀行以2050年淨零碳排為目標願景，制定短、中、長期目標並持續追蹤，透過定期盤查營運據點能源使用及自身營運相關之溫室氣體排放量等資訊，據以落實全行低碳營運管理。

為強化金融永續發展經營韌性，元大銀行「行動銀行APP」通過英國標準協會(BSI) ISO 14067產品碳足跡盤查及PAS 2060碳中和國際雙驗證，成為我國國內銀行業首支零碳APP。元大銀行創新推出鑽金碳吉帳戶，使客戶可透過APP檢視電子化交易的減碳成果，發揮金融影響力帶領客戶從日常中參與減碳行動，積極邀請社會大眾朝向淨零生活轉型，持續推進永續金融的深度與廣度。

元大金控身為永續金融先行者聯盟成員，旗下子公司元大銀行承接集團永續發展策略藍圖，持續揭露所面臨之氣候相關機會與風險，掌握對財務報表影響，提供更多元的金融商品、綠色金融服務、完善客戶關懷，建立投融資之資金提供者與管理者的影響力，強化氣候變遷因應策略及意識，充實氣候韌性、發揮金融業正面影響力，協助相關產業淨零轉型，議合利害關係人邁向永續共好前景。