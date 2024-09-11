金控前八月獲利4,641億 富邦金累計純益1,133億

上市金控前八月獲利出爐，整體金控累計前八月獲利續創歷史新高，達4,641億元，年增49%。

上市金控受到8月新台幣強升影響壽險端獲利，以及股災衝擊財務操作、現金股息入帳高峰已過等因素影響，整體金控8月單月獲利月減65% 。

不過，若就前八月來看，富邦金（2881）前八月稅後純益1,133.3億元，國泰金累計稅後純益也逼近千億大關。

上市金控前八月獲利

14家上市金控8月單月合計獲利324.3億元，比7月單月943.8億元大幅滑落逾六成，比去年同月則是衰退約15%，因此累計前八月獲利的年增幅度，也略降至49%，但獲利數字仍是歷史同期新高。

由於8月獲利受台幣升值影響壽險匯兌損失侵蝕獲利，以及財務操作受股災衝擊，股息入帳減少等，因此相較7月金控下壽險大賺，8月相對由銀行端獲利挑大梁，而新光金也因壽險虧損成為唯一8月單月虧損的金控。

富邦金8月自結稅後純益55.3億元，累計今年前八月稅後純益1,133.3億元，每股純益（EPS）為8.43元，創歷年同期次高。子公司台北富邦銀行、富邦證券單月及累計前八月獲利，皆創歷年同期新高。

其中，富邦人壽2024年8月稅後純益為23.6億元，累計稅後純益為745.5億元，較去年同期成長91%，創下歷年前八月第三高紀錄。不過，8月單月獲利貢獻則以台北富邦銀行最多，北富銀8月稅後純益29.1億元，累計稅後純益224.3億元，分別較去年同期成長25%、21%，續創8月及累計前八月稅後純益歷年新高紀錄。富邦產險2024年8月稅後純益4億元，累計稅後純益31.9億元，富邦證券2024年8月稅後純益7.9億元，累計稅後純益75.1億元，較去年同期成長46%。

國泰金8月稅後純益52.6億元，累計稅後純益983.5億元、逼近千億元大關，EPS達6.44元，皆創歷史次高水準。

國泰人壽8月稅後純益12.2億元，累計稅後純益663.1億元，年增1.34倍。同樣的，國泰人壽8月獲利也非子公司中貢獻最多，而是國泰世華銀，國泰世華銀8月稅後純益34.6億元，累計稅後純益275.4億元，年成長19%。

國泰產險8月稅後純益1.8億元，累計稅後純益為同期次高達18.3億元。國泰證券8月稅後純益3.4億元，累計稅後純益30.5億元，再創歷史以來最高紀錄，年成長1.06倍，主要因國內景氣復甦，台股成長動能強勁。