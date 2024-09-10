亞洲資產管理中心金融特區設置 首站可望落腳高雄

金管會主委彭金隆今日正式對外揭露亞洲資產管理中心中的「金融特區」設置計畫，由於高雄地區已有國內金融業者表達和境外資產管理公司一起合作在當地駐點的興趣，因此首站可能會由高雄市奪魁。

彭金隆也表示，未來對資產管理中心的推動，將以「螞蟻搬遷」的方式來推動，推動巨木一開始最辛苦，但之後就會越來越順利。

對此，金管會副主委陳彥良說明，由於將引用自由港貿易特區條例第14條規範，而主政單位是交通部，因此金管會正與交通部會商。

銀行局長莊琇媛說明金融特區的成立指出，相較OBU是虛擬的，因為境外資產公司要來台實地設立資產管理公司更好，因為落地的話，也對當地經濟有益處，因此有「金融特區」構想，包括當地政府也要思考如何提供更好的誘因。

她也表示，上述的個案，是國內的金融機構想和境外資產管理公司在高雄落地，而高雄地方政府也很歡迎，並提供更多誘因，例如租金誘因，不見得是租稅優惠。

至於執照上，則可採取透過沙盒實驗的方式，不見得給全執照，因為業者不見得要包山包海所有業務都要作。

至於地方政府的誘因提供，莊琇媛舉例，例如，日本地方政府有自己可決定的稅，但台灣，大部分的稅都由中央決定，這就要看地方政府還有多少租稅優惠可提供，此外不見得是租稅，租金誘因也很重要。像日本政府的資產管理特區，先由地方政府提出計畫、特色及誘因，由中央政府審查，最後決定，4個提出申請的地區都核准設置。

莊琇媛也指出，目前這個個案，金管會除了評估是否能引用自由港貿易特區條例第14條，並把原本只規定物流的部分，擴大至金流管理也可納入，亦即讓現有法規直接擴大切入金流，另一方面，交通部是否願意把特區範圍擴大，讓業者屬意的金融特區的地點也能被劃入，也是重點。

莊琇媛也指出，儘管現在已有國外資產管理公司來台設分公司，但現在在特區裡，主要是會給予較大的彈性，例如執照上給予較簡便的輕執照，資產管理的資本額太高，業者也不見得要作範圍太大的業務，例如只作全委、證券業務，不見得要去發基金，特區就是為這些情況的因應來設置。