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拚淨零轉型 合庫金控舉辦九大行庫供應商大會

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
合庫金控「第四屆公股金融事業聯合供應商大會」啟動儀式，由財政部政務次長阮清華(右六)、環境部部長彭啓明(左六)、金管會副局長林志吉(右五)、合庫金控董事長林衍茂(左五)、臺灣金控董事長凌忠嫄(左四)、兆豐金控董事長董瑞斌(右四)、第一金控董事長邱月琴(左三)、華南金控董事長陳芬蘭(右三)、土地銀行董事長何英明(左二)、彰化銀行董事長胡光華(右二)、臺灣企銀董事長劉佩真(左一)及中國輸出入銀行理事主席戴燈山(右一)共同啟動。圖／合庫金控提供
合庫金控「第四屆公股金融事業聯合供應商大會」啟動儀式，由財政部政務次長阮清華(右六)、環境部部長彭啓明(左六)、金管會副局長林志吉(右五)、合庫金控董事長林衍茂(左五)、臺灣金控董事長凌忠嫄(左四)、兆豐金控董事長董瑞斌(右四)、第一金控董事長邱月琴(左三)、華南金控董事長陳芬蘭(右三)、土地銀行董事長何英明(左二)、彰化銀行董事長胡光華(右二)、臺灣企銀董事長劉佩真(左一)及中國輸出入銀行理事主席戴燈山(右一)共同啟動。圖／合庫金控提供

為集結金融機構影響力，協同供應商及授信戶一同達成2050淨零轉型，由財政部指導，合庫金控於今日主辦「第四屆公股金融事業聯合供應商大會」，以「排碳有價 減排淨零」為主題，聚焦我國即將施行的碳費徵收政策，探討碳訂價對企業影響，以及供應商因應策略。

合庫金控暨銀行董事長林衍茂致詞時表示，為呼應本次大會主題，落實減排淨零目標，辦理大會的各項規畫，包括報到、會場佈置、茶憩等作業皆採用環保材質或可循環再利用物品進行籌備與佈置，預估可達到減碳效益總計達4071 kgCO2e，相當於 3.84 座大安森林公園日吸碳量。

林衍茂也表示，合庫將持續整合金融資源，支持淨零轉型，以積極且具前瞻性的行動落實永續經營，同時發揮正向影響，引領供應商與授信客戶邁向創造永續新價值。

此次供應商大會共有超過200家供應商參與，財政部次長阮清華、環境部長彭啓明、金管會銀行局副局長林志吉、九家公股行庫首長，以及逾 200 家供應商與授信戶共同參與本年度的供應商大會。

阮清華表示，2050 淨零排放是我國推動永續發展重要的宣示與行動，財政部為共同推動淨零碳排產業轉型，致力集結公股金融事業發揮投融資的影響力，建構永續金融生態圈，並期勉本屆供應商大會提升金融業、供應商及客戶對淨零轉型的重視。

彭啟明以「台灣正式邁入碳定價的新時代」為題進行貴賓演講，闡述我國氣候治理及綠色成長戰略，並說明碳訂價是實現 2050 淨零的重要路徑。他強調企業應密切掌握低碳轉型的國際脈動以及國內政策，尤其是碳定價與市場機制的導入，將成為台灣推動綠色成長新動能，也是產業提升國際永續競爭力的關鍵。政府將積極成為氣候淨零的整合者與推動者，並期待綠色金融持續創新，帶動保險創投等綠色投資，以及培育更多的綠領人才與就業機會。

本次供應商大會也邀請到冠德建設副總經理曾治國、中台資源總經理張啟達，以及資誠會計師事務所副總程芝萱分享企業淨零轉型實務經驗。

合庫金 財政部 阮清華

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