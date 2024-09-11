金管會主委彭金隆擬設金融特區 發揮地方特色

金管會主委彭金隆要打造台版亞洲資產管理中心，研擬建立「金融特區」可行性，他昨（10）日說，會有此想法是看到日本正積極發展特區，資產管理可拓展到金融特區中，但因涉及貿易港區認定和劃分，主管機關是交通部，還需研議。

銀行局長莊琇媛說，她去杜拜、新加坡和日本參訪時，發現資產管理中心都有一個特區，提供優惠讓境外資產管理中心來設立，但這部分需跨部會溝通，因此設定期間是2025年，其次，也擬准許OBU可申請資產管理業務。

她坦言，主要是有一家國外資產管理機構要與國內一家金融業合作，該國外資產管理機構想落地在高雄，高雄市政府釋出很大善意，願意提供行政或租金優惠，這與日本四個特區類似，希望中央和地方政府結合。

但這家國外資產管理機構為何不乾脆在台設分公司？莊琇媛說，主因是這家國外資產管理公司只想做部分業務，不想拿「全執照」，因此思考用「金融特區」方式給予法規上的誘因，也因特區是地方特色，如日本也包括行政方便或是一些居住環境等。