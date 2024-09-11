國泰金總座提出五大建議 李長庚獻策要留財引資

國泰金控（2882）總經理、行政院經發會顧問李長庚昨（10）日提出五大建議，期許資產管理業能成為台灣護國群山之一，需透過政府各部門與業界共同努力合作、調適法規環境，留下國人財富、吸引外資，致力將台灣打造成亞洲資產管理的重鎮之一。

李長庚昨日赴「打造亞洲資產管理中心政策與產業高峰論壇」進行專題演講，對於打造台灣成為亞洲資產管理中心，李長庚提出實務上的五大建議，包括一、國人擔心退休儲備不足，可開放勞退自提自選標的。

二、參照日本NISA（個人儲蓄帳戶），以「台版個人投資儲蓄帳戶」（TISA）鼓勵投資及退休儲備。

三、參考新加坡利用證券化商品，進一步做大資本市場；四、利用壽險資金做大投信當平台，吸引人才及第三方資金；五、請政大國際金融學院與中山大學國際金融研究學院，對接主管機關亞洲資產管理中心的規劃，開立亞洲資產管理中心專業學程培育人才。

李長庚提出，期許資產管理成為台灣護國群山之一的願景，可進一步提升金融服務產業產值及競爭力，這不僅是金融業的跨越，更是台灣經濟邁向全球新高度的關鍵一步。

至於2023年7月收緊的投資型保單新規將放寬。新任金管會保險局長王麗惠則宣布，金管會將放寬類全委投資型保單可連結槓桿型及反向型ETF，並放寬類全委帳戶投資於非投資等級債券型基金及新興市場債券型基金比例。

壽險公會理事長陳慧遊則表示，壽險業累積了龐大資產，截至今年6月已達36.5兆元，占全體金融產業134兆裡面的27.2%，僅次於銀行業的46.2%。

壽險公會副理事長莊中慶指出，為協作保險業資金投資國內增進計畫，建議政府設立國家公共建設案源單一平台。