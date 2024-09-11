力拚台灣成為亞洲資產管理中心 金管會射出五箭

力拚台灣成為亞洲資產管理中心，金管會昨（10）日宣布五大計畫，一、壯大資產管理計畫擬設金融特區，二、普惠永續要支持TISA，三、促進財富管理，將推動家族辦公室功能機構，四、資金投入公建以基金型REITs做引導，五、擴大投資台灣則要壯大資本市場並與國際合作，喊出二年內有首檔台日跨境雙掛牌ETF問世。

金管會主委彭金隆說，台灣經濟環境條件已和20年前不同了，現在有穩定經濟、充沛銀行存款、壽險業資產、資本市場也具國際競爭力和影響力、具優勢產業、高成長財管規模和基金規模等七大「天時」。

台灣有產業、民間財富、投資動能和市場發展等四大「地利」優勢，加上跨部會合作的「人和」，並搭配人、錢、機構與商品等四大誘因，要「留財、引資」留住國內財富更重要，若國內財富都留不住，如何吸引外資？

台版亞洲資產管理中心五大計畫

資產管理中心目標是「兩年有感」將鬆綁法規、市場調整和跨部會協調，金管會預計調整40項法規，「四年有變」是要資產管理規模和市場參與者大幅成長，「六年有感」得到國際認同，具區域競爭力。

金融總會理事長蘇建榮表示，台灣財富藏富於民，合計金融資產近130兆元，是台灣吸引國際資金和資產管理業者的各項優勢，如果能進一步推動市場開放，將有望成為亞太最具競爭力的金融中心。金融研訓院院長黃崇哲指出，台灣財管規模已47兆元，到達50兆的時間會相當快，財管收入除了手續費之外也應該有其他附加價值提升。

金管會五大計畫中，以擴大投資台灣的「壯大股市」、「壯大投信」、「券商資產管理」三大主軸最引人矚目，金管會將修正26項法規函令，具體策略由券商周邊F4（證交所、櫃買、期交所、集保）執行。證期局長張振山說，「大股市」方案是要推動新興產業上市櫃，如綠能、數位雲端、生技醫療等，也將對創新板的合格投資人做鬆綁，也要讓國際合作更多元。「大股市」目標是未來六年逐年增加新興產業IPO家數，兩年內首檔台日跨境ETF雙掛牌問世。

「大投信」是商品多元，並將鬆綁全委法規，鼓勵集團資金委託投信管理，如金控子壽險資金可透過投信做全委，該全委帳戶投資公司股票，限該公司股本10%上限將鬆綁，及開放投顧可替家族辦公室提供顧問服務，如單一家族服務設計執照等，讓投信壯大。目標是兩年後投信資產管理規模要成長30%，二至四年間將有首檔主動ETF及基金架構REITs等商品掛牌交易。

「券商資產管理」則是簡化OSU開戶、深化券商高資產客戶財管業務、及放寬券商轉投資或受託管理PE或VC Fund可銷售給高資產客戶，目標則是兩年後高資產客戶業務規模都要成長30%，OSU經紀業務更要大幅成長80%。其中證交所也提三大具體策略，第一步先讓國內外優質企業加入資本市場，協助企業打國際盃，第二步要讓商品多元化，主動式和多資產ETF、及基金型REITs商品，當有優質企業掛牌、ETF商品更多元後，可吸引新資產管理機構進駐。



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