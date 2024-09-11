台新金廣設智慧資源回收機

台新金控（2887）以認真、創新的思維深耕企業永續，積極推動綠色環保行動，自去年5月起台新領先金融同業，於台新金控暨旗下各子公司共十處據點設置智慧資源回收機，提供24小時且定點化的寶特瓶及電池回收服務。

回收七個月至今已獲得顯著效果，共計回收電池17,413顆，寶特瓶12,219支，相當於減少塑膠回收之碳排放量約1,136公斤CO2，等同於24棵樹木年吸碳量，也相當於減少焚化廢寶特瓶用石油300公升，約可駕車環島七次，目前全台累計裝設台數達到27台，期許民眾一起落實環保永續。

今年台新更陸續於北、中、南14所大學校區及三處新北捷運站共17個處所，擴大設置智慧資源回收機，機台亦增加鋁罐回收功能，藉由特殊AI光學辨識裝置於同一機台即可進行寶特瓶、鋁罐及乾電池三種物資之回收，大大提升回收便利性，更透過機台內之高效率專利絞碎機將寶特瓶、鋁罐，絞成碎片，減少回收體積與運輸趟次，除改善碳排放量及環境污染，更增加回收成效及循環經濟價值。

目前全台累計裝設台數達到27台，藉由設置於校園及捷運站，向年輕學子及廣大民眾積極推廣綠色地球、環保永續觀念，並期許能讓民眾在日常生活中培養自主性資源回收的習慣，讓環保永續落實於行動。

台新銀行持續積極推廣環境永續、減碳減塑，除擴大智慧資源回收機據點設置，讓民眾更有彈性地安排時間資源回收，還享台新Point點數回饋，落實永續循環經濟，「From Zero To Hero」邁向淨零，人人都可成為化解氣候危機的永續英雄。

為鼓勵大眾喝完飲料後就「隨手一投」，踴躍參與資源回收再利用之行動，台新推出「愛地球享台新Point回饋」一系列主題活動，活動期間為即日起至12月31日，任務一「完成回收&登錄」至Richart Life領取「愛地球享回饋」指定優惠券即符合台新Point 1點贈送資格；任務二「完成綠色消費」即獲得台新Point 150 點回饋。