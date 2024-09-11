台幣二天貶值2.47角 收在32.173元

國內匯市再度上演爆量貶值戲碼。熱錢大舉匯出近10億美元，中央銀行也進場減緩貶幅，新台幣匯率昨（10）日仍貶值8.3分，收在32.173元，連兩貶並為近一周新低，總成交量高達21.645億美元；中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩天貶值，累計貶值2.47角。

美國消費者物價指數（CPI）公布前，熱錢持續匯出，拖累國內股匯市雙雙下挫；匯銀主管指出，美元指數續漲，主要亞幣全數下挫，是新台幣匯率續貶的關鍵主因。

央行資料顯示，美元指數昨天續漲0.22%，主要亞幣齊跌，其中，日圓兌美元貶值0.31%、最弱勢，新台幣貶值0.26%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元下挫0.23%，星元與人民幣貶幅分別為0.11%與0.08%。

匯銀主管表示，蘋果（Apple）新品發表未能激勵蘋概股表現，熱錢持續大賣台股後匯出，導致台股上沖下洗，終場下跌80點，收在21,064點。

估計短期內新台幣匯率將位於32至32.2元區間波動，一旦貶破32.2元，匯價將進一步下探32.5元。

匯銀主管表示，市場關注美國即將公布的消費者物價指數，但預料不會有太大意外，近期隨著AI題材退燒，加上市場對於聯準會9月大幅降息2碼的預期落空，促使美元指數持堅、台股也苦陷修正。