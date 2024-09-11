星展傳在台找保險夥伴

彭博引述消息人士報導，星展集團（DBS Group）考慮在印度和台灣建立保險合作關係，以拓展在這兩地的金融服務。

知情人士向彭博透露，星展集團正和高盛集團合作，由高盛擔任這些市場潛在銀行保險協議的顧問。對此台灣星展銀行表示，不針對此事進行評論。

報導指出，在銀行保險（bancassurance）中，保險公司通常會支付預付款，以取得在銀行各分行銷售其產品的獨家權利。

據消息人士透露，星展這項交易價值可能達到數億美元，也可能納入新加坡的產品。

消息人士強調，星展評估尚於處於初步階段，最後可能會決定不達成交易。彭博說，星展銀行和高盛的代表拒絕置評。

星展已和宏利金融（Manulife Financial ）建立銀行保險合作夥伴關係，包括中國大陸、香港、印尼和新加坡等市場。

星展在印度已有30年的歷史，1994年在孟買開設了第一個辦事處，目前在19個邦擁有約500家分行。星展更早在1983年就進入台灣，在全台超過70家分行。