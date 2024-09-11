港商倒帳 國銀踩雷60億元

安泰銀行（2849）主辦港商新朗興業聯貸案因到期借戶無力還款，60多億元聯貸已經淪為逾放，安泰銀並代表參貸金融機構向法院聲請確保債權，待裁定後即可處分擔保品抵債。

由於擔保品為台中七期特區豪宅，目前尚有上百戶待售，初估市值至少90億元甚至上看百億，因此安泰銀等參貸機構預期債權回收無虞，但是考量避免賤賣，有可能不走法拍途徑，改以分批或委託仲介等方式處分。

安泰銀行除向法院聲請裁定，並於上周同步向金管會陳報「重大偶發事件」。昨（10）日相關訊息曝光，安泰銀回應表示，此一聯貸案因借戶逾期無法履行債務，安泰銀做為主辦與管理銀行，已展開依法追訴程序。聯貸案擔保品為台中七期優質住宅，擔保力足夠，因此不致損失債權。

安泰銀行是在2020年統籌主辦香港商新朗興業台灣分公司76億元聯貸案，參貸金融業者有永豐銀行、新光銀行、國際票券、兆豐票券、大中票券、合庫票券，及全球人壽，一共八家金融業者參與聯貸，當時因擔保品為台中七期「新市政」建案，也就是豪宅「新朗日匯」，由於此案位在台中市七期新市政中心，具地段優勢的豪宅案，因此金融機構當時超額認貸達1.3倍之多。如今新朗興業尾款本息無力償還，因此聯貸機構決定打入逾放展開債權追討。

不過，由於擔保品價值遠高於債權餘額，不致成為無法回收的呆帳，因此參貸構不需要大舉提存備抵，可視進度逐步增提。至於之前「新朗日匯」曾爆出有約二、三十戶買家疑似遭詐，以為可便宜買到豪宅因此付訂金，結果無法交割、訂金追討無門。由於聯貸金融機構債權具優先權，因此相關糾紛不會影響參貸機構處分擔保品也就是賣房。

新朗興業無力償債，其實參貸機構在聯貸契約屆期時多少心裡有數，因為新朗興業隸屬香港鵬榮集團控股公司100%轉投資，該集團總裁為馬廷海，而馬廷海是之前鬧出股東內鬨甚至中資介入的台北市新地標「台北天空塔」的大股東之一，而之所以傳出中資介入，就是因為馬廷海與港商華泰證券、美商Tor Capital的債務糾紛同樣無力償債，因此華泰證券等主張其債權而進駐台北天空塔開發商的上層控股公司董事會所致。

台北天空塔爆發糾紛在前，當時就傳出馬廷海相關的新朗興業聯貸恐受波及，結果聯貸最終無法償還本息，屬重大違約，聯貸金融機構會商決定主張契約到期追討債權，聯貸動撥未償還餘額還有約60餘億元。

不過，由於當時設定抵押品「新市政」建案即「新朗日匯」豪宅的待售餘屋尚有上百戶，以每戶均上百坪的豪宅規格，初估擔保品市值可望在至少八、九十億元甚至上看百億，遠高於債權餘額，因此參貸機構並不會太擔心。