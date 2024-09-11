中租賺一個股本 月底達陣 今年營收挺進千億元大關

中租控股（5871）昨（10）日同步公告今年8月自結合併營收與獲利，8月單月營收為87.8億元，略低於7月的單月歷史新高88.9億元紀錄，為歷來單月次高，累計前八月營收684.2億元，年增6%；累計前八月稅後純益164.4億元，年減幅度縮小至5%，累計每股稅後純益（EPS）為9.64元，距離賺逾一股本、EPS 10元只差一步之遙，預期9月底即可望達到。

中租控股自2018年起獲利超越股本、EPS突破10元，之後迄今均每年賺逾一個股本、EPS超過10元，近兩年雖然因為美國鷹派升息、疫後復甦不如預期等因素，影響中租控股獲利出現衰退，中斷年年成長腳步，但是每年獲利仍然維持賺逾股本、EPS超過10元的水準，今年預期也將如此。

中租控股自結2024年8月營收與獲利

中租控股指出，8月自結合併營收87.8億元，為單月次高，比7月的單月新高紀錄略低1%左右，比去年同月則是成長3%，累計前八月營收為684.2億元，年增6%，分地區別來看，三大獲利引擎--台灣地區、中國大陸地區及東協地區，累計營收則是分別比去年同期成長7%、7%、4%，反映整體業務動能持續。

中租控股8月自結單月合併稅後純益為21億元，單月EPS為1.28元，若與前月相較，8月獲利略減約0.6%，主要因中國大陸市場7月有認列較高的財政返還稅務利益金額，但8月整體預期信用減損損失金額，則是較7月減少，顯示資產品質有所好轉，累計前八月合併稅後純益為164.4億元，比去年同期衰減幅度略縮至5%，EPS達9.64元。

今年來中租控股每月營收除2月外，都在80多億元以上，此紀錄維持至8月不變，且每月營收都比去年同月成長，預期全年營收將持續朝1,000億元大關挺進。

中租控股受到升息影響資金成本上升，壓縮利潤空間，以及中國大陸市場經濟下行，影響延滯率與資產品質，使得今年來預期信用損失金額持續增加，以及財政返還稅務利益減少等，因此影響獲利較去年同期下滑，另外，台灣與東協市場也有預期信用減損損失增加問題，因而今年來獲利衰退幅度至7月有明顯縮小，但仍未脫衰退局面。

中租控股指出，8月單月自結合併稅後純益21億元，與前月以及去年同月單月獲利均為持平。前八月合併稅後純益為164.4億元，比去年同期衰減幅度略縮至5%。

分三大區塊來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計前八月獲利則是分別較去年同期衰減5%、7%及32%，主要是因為東協市場的泰國較積極提列備抵預期信用減損準備，大陸衰退則是主因財政返還利益較少，但是大陸與台灣市場的延滯率與資產品質都在持續改善中。