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台版亞洲資產管理中心 金管會喊出擬設「金融特區」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆要打造台版亞洲資產管理中心，研擬建立「金融特區」可行性，他說會有此想法是看到日本正積極發展特區，資產管理可拓展到金融特區中，但因涉及貿易港區認定和劃分，主管機關是交通部，還需研議。

銀行局長莊琇媛說，她去杜拜、新加坡和日本參訪時，發現資產管理中心都有一個特區，提供優惠讓境外資產管理中心來設立，但這部分需跨部會溝通，因此設定期間是2025年，其次，也擬准許OBU可申請資產管理業務。

她坦言，主要是有一家國外資產管理機構要與國內一家金融業合作，該國外資產管理機構想落地在高雄，高雄市政府釋出很大善意，願意提供行政或租金優惠，這與日本四個特區類似，希望中央和地方政府結合。

但這家國外資產管理機構為何不乾脆在台設分公司？莊琇媛說，主因是這家國外資產管理公司只想做部分投信業務，不想拿「全執照」，因此思考用「金融特區」方式給予法規上的誘因，也因特區是地方特色，如日本也包括行政方便或是一些居住環境等。

目前來說，台灣的「自由港區貿易條例」僅處理物流，但沒有涉及金流，金管會正研擬將金融特區嘗試與既有法規架構做評估，例如若給一張金融執照需看監理法規是否有空間，或是考慮透過沙盒。

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