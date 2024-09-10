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合庫金董座：柬埔寨金邊分行已看到「隧道盡頭的曙光」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金董事長林衍茂（中）連同新任金控總經理蘇佐政（右）、合庫銀行總經理王淑芳（左）首度合體受訪暢談經營概況。記者林勁傑／攝影
合庫金董事長林衍茂（中）連同新任金控總經理蘇佐政（右）、合庫銀行總經理王淑芳（左）首度合體受訪暢談經營概況。記者林勁傑／攝影

柬埔寨由於疫後經濟復甦不佳，過去一年獲利約12億元的合庫金邊分行去年遭遇逆風，不過，合庫金（5880）董事長林衍茂強調，已經看到「隧道盡頭的曙光」。因為逾放的擔保品已經逐漸開始有人願意進場接手，之後可望陸續收回。

上月八大公股行庫大搬風，合庫銀行基層出身的林衍茂是現在公股金控中最年輕的董事長。他連同新任金控總經理蘇佐政、合庫銀行總經理王淑芳首度合體受訪暢談經營概況。林衍茂指出，金邊分行過去一年賺4,000萬美元（約合台幣12億元），去年虧損幅度相當，主因大幅打銷呆帳至少30億元，目前處理擔保品開始有人詢價，而且超過放款金額，「未來都可以收回來」。

他說，柬國經濟由於和中國大陸連結深，在陸資大幅撤出之下房地產下跌，但台資銀行對當地房產鑑價本就較保守僅約五成，且美國降息可望讓當地以美元市場為主的資金成本下降，也對當地經濟有所助益，評估明年底前有望止跌回升。

近期房貸市場較緊張，合庫身為前房貸前五大行，林衍茂強調，對於首購或已核貸、承諾的房貸或土建融客戶都會撥款，一直在管控資金，年底前可「從容因應」。不會讓客戶房子蓋不下去。如果不是自身客戶也會提撥一些額度給消費者，例如身處偏遠地區的客戶是為自住使用，會義不容辭貸給他，對於往來相對密切客戶更不會拒絕。

林衍茂指出，依銀行法第72條之2設算，合庫現在比率約27.8%，距離內部警戒值29%、法定上限30%仍有一段空間；合庫銀的1%約有450億元額度，因此目前不動產放款空間尚有約700億元。而每月收回還款金額約130億到150億元，每月撥款約200餘億元。

林衍茂強調，合庫房貸客戶中，八成是首購，其中新青安佔三成。他認為一個家庭可能有其他需求而需要超過一間房子，大家的共識是三戶還可以接受，但買到第四戶有點講不過去，這種房貸就不太會承作，因為「房子是拿來住的、不是拿來炒的。」

公股行庫 合庫金 房地產 房貸 柬埔寨

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