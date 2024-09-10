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凱基證券推出AI 助理、客製化精準通知 數位創新服務吸睛

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券宣布，領先業界於隨身e策略APP推出「AI助理」、「客製化精準通知」兩項數位創新服務，用最貼心的擬人化、客製化數位技術，打造有溫度的數位功能，協助投資人可以更快速、便利、準確研判個股行情。

凱基證券總經理方維昌表示，「AI助理」為業界首家AI模型預測能結合AI技術與專業分析師的人腦智慧，並涵蓋上市櫃近2,000檔個股，提供短線AI預測及長線研究報告的參考，讓投資人在下單交易前能一鍵掌握每檔個股的動向。

其中，人腦智慧部份是依據凱基投顧資深分析師撰寫的研究報告，內容包含個股未來12個月的專業看法；AI演算法則是以動能、價量及趨勢等技術指標進行分析，透過機器學習以數據驅動的方法，來預測未來一週的漲跌。

投資人每日收到大量市場訊息，卻難以找到與自己投資相關且有用的內容，凱基證券為解決客戶痛點，領先同業所推出的「客製化精準通知」，即能依據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好進行分析，確保客戶只接收與自己相關的資訊。

資訊內容包含關鍵時刻訊號指標、台美股產業報告、個股行事曆等個人化精準資訊，例如交易行為偏好股票抽籤的投資人，凱基證券系統會自動進行屬性註記，一旦有市價、承銷價價差超過10%的新股抽籤，系統即會主動通知，確保客戶不錯過任何重要機會。

此外，凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的精神，致力打造安全友善的金融環境，設計「AI助理」以擬人化方式呈現，分析預測不僅提供文字內容，並可用語音聆聽，彷彿有專業分析師在旁解說每一檔個股，同時讓視障朋友亦能掌握投資資訊。

無論新手或是資深投資人，都能獲得「客製化精準通知」幫助，弭平市場資訊落差，讓投資決策變得更加簡單和高效，建構出更友善的投資服務。

AI 凱基證

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