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匯市爆量貶值！新台幣貶8.3分收32.173元 成交量高達21.645億美元
國內匯市再度上演爆量貶值戲碼。熱錢大舉匯出近10億美元，中央銀行也進場減緩貶幅，新台幣匯率10日仍貶值8.3分，收在32.173元，連兩貶並為近一周新低，總成交量高達21.645億美元；中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩天貶值，累計貶值2.47角。
美國消費者物價指數（CPI）公布前，熱錢持續匯出，拖累國內股匯市雙雙下挫；匯銀主管指出，美元指數續漲，主要亞幣全數下挫，是新台幣匯率續貶的關鍵主因。
央行資料顯示，美元指數續漲0.22%，主要亞幣齊跌，其中，日圓兌美元貶值0.31%、最為弱勢，新台幣匯率貶值0.26%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率下挫0.23%，星元與人民幣匯率貶幅分別為0.11%與0.08%。
匯銀主管表示，蘋果（Apple）新品發表未能激勵蘋概股表現，熱錢持續大賣台股後匯出，導致台股上沖下洗，終場下跌80.36點，收在21,064.08點。估計短期內新台幣匯率將位於32~32.2元區間波動，一旦貶破32.2元，匯價將進一步下探32.5元。
匯銀主管表示，市場關注美國即將公布的消費者物價指數，但預料不會有太大意外，近期隨著AI題材退燒，加上市場對於聯準會9月大幅降息2碼的預期落空，促使美元指數持堅、台股也苦陷修正，展望後市，股市強弱、亞幣升貶與外資動向，為主導新台幣匯率走勢的三大關鍵因素。
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