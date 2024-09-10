快訊

找到了？幻象戰機新竹外海西南方16.7哩失聯 傳飛官少校「彈射逃生」後送醫

幻象戰機夜航疑似動力消失 國防部長顧立雄指示搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

匯市爆量貶值！新台幣貶8.3分收32.173元 成交量高達21.645億美元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率10日仍貶值8.3分，收在32.173元，連兩貶並為近一周新低，總成交量高達21.645億美元；中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩天貶值，累計貶值2.47角。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
新台幣匯率10日仍貶值8.3分，收在32.173元，連兩貶並為近一周新低，總成交量高達21.645億美元；中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩天貶值，累計貶值2.47角。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

國內匯市再度上演爆量貶值戲碼。熱錢大舉匯出近10億美元，中央銀行也進場減緩貶幅，新台幣匯率10日仍貶值8.3分，收在32.173元，連兩貶並為近一周新低，總成交量高達21.645億美元；中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩天貶值，累計貶值2.47角。

美國消費者物價指數（CPI）公布前，熱錢持續匯出，拖累國內股匯市雙雙下挫；匯銀主管指出，美元指數續漲，主要亞幣全數下挫，是新台幣匯率續貶的關鍵主因。

央行資料顯示，美元指數續漲0.22%，主要亞幣齊跌，其中，日圓兌美元貶值0.31%、最為弱勢，新台幣匯率貶值0.26%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率下挫0.23%，星元與人民幣匯率貶幅分別為0.11%與0.08%。

匯銀主管表示，蘋果（Apple）新品發表未能激勵蘋概股表現，熱錢持續大賣台股後匯出，導致台股上沖下洗，終場下跌80.36點，收在21,064.08點。估計短期內新台幣匯率將位於32~32.2元區間波動，一旦貶破32.2元，匯價將進一步下探32.5元。

匯銀主管表示，市場關注美國即將公布的消費者物價指數，但預料不會有太大意外，近期隨著AI題材退燒，加上市場對於聯準會9月大幅降息2碼的預期落空，促使美元指數持堅、台股也苦陷修正，展望後市，股市強弱、亞幣升貶與外資動向，為主導新台幣匯率走勢的三大關鍵因素。

台幣匯率 台股 新台幣 消費者物價指數 聯準會 蘋果

延伸閱讀

熱錢出走股匯齊跌 新台幣放量續貶收32.173元

金融風險情緒訊號出爐 美、日、台股風險情緒全面轉趨謹慎

台股第4季有望震盪走高 AI商機爆發帶動多族群需求暢旺

台股開高走低下跌80點 三大法人賣超315億元

相關新聞

匯市爆量貶值！新台幣貶8.3分收32.173元 成交量高達21.645億美元

國內匯市再度上演爆量貶值戲碼。熱錢大舉匯出近10億美元，中央銀行也進場減緩貶幅，新台幣匯率10日仍貶值8.3分，收在32...

力拚台版資產管理中心！金管會端五牛肉 要做大股市和投信

力拚台灣成為亞洲資產管理中心，金管會10日宣布五大計畫，一、壯大資產管理計畫擬設金融特區，二、普惠永續要支持TISA，三...

合庫金董座：柬埔寨金邊分行已看到「隧道盡頭的曙光」

柬埔寨由於疫後經濟復甦不佳，過去一年獲利約12億元的合庫金邊分行去年遭遇逆風，不過，合庫金（5880）董事長林衍茂強調，...

第2季全國房貸金額首次突破千萬大關 宣告千萬背債時代來臨

據財團法人金融聯合徵信中心的資料統計，今年第2季新增房貸件數達65,143件，平均購屋總價鑑估值為1,399.8萬元，平...

法巴人壽傳退出台灣 合庫人壽與法巴合約期滿

合庫金（5880）旗下合庫人壽為法巴集團在台灣的合資公司，合庫金控持有51%，法國巴黎保險控股持有49%。雙方合資10年...

中華電信iPhone 16資費出爐！可零元購機

中華電信（2412）10日宣布iPhone 16全系列機型購機優惠資費，搭配高資費等可零元購機，中華電信主打精采5G月繳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。