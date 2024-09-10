打造亞洲資產管理中心政策四大主軸 金管會保險局長王麗惠這麼說

金管會保險局局長王麗惠10日提出打造亞洲資產管理中心政策的四大主軸，包括活化國際保險業務（OIU）、本國投信業壯大計畫、擴大保險業資金投資國內，以及將綠色金融融入規劃。

王麗惠今天赴「打造亞洲資產管理中心政策與產業高峰論壇」進行專題演講。在活化OIU業務方面，王麗惠表示，具體措施為延長租稅優惠與保險商品多元化，具體因應對策為請產壽險公會研議評估需求，延長OIU租稅優惠十年；配合OIU商品開發需要，修正相關辦法，放寬OIU保險商品開發設計相關規範，以開發更多符合高資產客戶與不同客群的投保需求。

在本國投信業壯大計畫部分，金管會將放寬類全委投資型保單可連結標的，鼓勵壽險業多考量委託國內符合一定條件投信公司辦理並放寬投資型保單類全委可連結標的等。

為擴大保險業資金投資國內，保險局將採四大措施，增加國內公共建設案源、擴大國內債券市場及證券化市場、鼓勵保險業投資公建及銀髮產業，並鼓勵保險業投資策略性產業。王麗惠表示，金管會將修正相關法令，其中包括調降保險業投資公建型PE風險係數。

壽險公會副理事長莊中慶指出，為協作保險業資金投資國內增進計畫，協議政府設立國家公共建設案源單一平台，由各公用事業主管機關提供案源，壽險業者與其他民間單位提供資金；此外，建議政府發行公共建設債券及證券化商品，以及因應高齡化社會來臨投資銀髮宅、社會住宅，但接軌ICS後資本計提大增，會降低壽險公司投入公建的意願，是需克服的問題。

在綠色金融方面，莊中慶建議，台灣在2050年邁向淨零碳排，大部分投資電廠產生的綠電都被台積電（2330）吃完了，台灣168萬家的中小企業恐買不到綠電，因此，政府可考慮成立綠電交易所，讓台灣的中小企業能買得到所需的綠電。