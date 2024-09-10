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第2季全國房貸金額首次突破千萬大關 宣告千萬背債時代來臨
據財團法人金融聯合徵信中心的資料統計，今年第2季新增房貸件數達65,143件，平均購屋總價鑑估值為1,399.8萬元，平均房貸金額達1,016萬元，均創下歷史新高。
其中，平均房貸金額首次突破千萬大關，顯示出購屋民眾面臨的壓力之重。與10年前相比，申貸件數增加了29,291件，增幅達81.7%，幾乎翻了一倍，平均購屋總價鑑估值增加404.9萬元、增幅40.7%，平均房貸金額則增加339.9萬元、增幅50.3%。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，在新青安、股市獲利、通膨預期、科技題材、新案交屋等多重因素的影響下，第2季的房市熱度延續了第1季的強勁勢頭。根據內政部統計，今年第2季全國建物買賣移轉棟數達95,765棟，相較於去年同期的74,651棟大幅增加21,114棟，增幅28.3%。
莊思敏指出，隨著房市交易量持續攀升和房價的持續上漲，申貸件數、平均購屋總價鑑估值及平均房貸金額也同步創下新高，目前國人平均需要承擔約1,016萬元的房貸，相較於2015年第2季度的676.1萬元，增加了339.9萬元，成長幅度超過五成，房貸族的壓力明顯加重。
莊思敏分析，由於房價的急劇上漲直接推高了每筆房貸的金額，進一步加劇了不動產放款比率的提升，這也使得央行不得不提高警惕，下令要求國銀降低房貸水位。在銀行收緊房貸資金之後，不僅買方的進場信心大大受到干擾，近期解約案件更是頻繁發生，引發市場一陣恐慌。
莊思敏指出，儘管央行要求銀行優先放貸給自住及首購族群，但銀行仍受到「不動產放款天條」的限制，操作空間相對有限。部分銀行現在已經暫停收件，而仍然提供貸款的銀行，其核貸流程也變得更加嚴格，市場利率區間更是已上升至2.5%-3%，而新申貸的購屋族每月需要負擔的房貸支出也會隨之提高。
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