快訊

雙颱將生成！這日起水氣增多「濕答答」 中秋節天氣受1原因影響

「怎麼做都行，快就好」揭柯文哲交辦便條內幕 游淑慧：要局處硬吞

獨／調高換股比例？台新金、新光金明日將先後召開臨時董事會

合庫金控主辦供應商大會 與企業攜手邁向排碳有價新局

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控「第四屆公股金融事業聯合供應商大會」啟動儀式，由財政部政務次長阮清華(右六)、環境部部長彭啓明(左六)、金管會副局長林志吉(右五)、合庫金控董事長林衍茂(左五)、臺灣金控董事長凌忠嫄(左四)、兆豐金控董事長董瑞斌(右四)、第一金控董事長邱月琴(左三)、華南金控董事長陳芬蘭(右三)、土地銀行董事長何英明(左二)、彰化銀行董事長胡光華(右二)、臺灣企銀董事長劉佩真(左一)及中國輸出入銀行理事主席戴燈山(右一)共同啟動。圖／合庫金控提供
合庫金控「第四屆公股金融事業聯合供應商大會」啟動儀式，由財政部政務次長阮清華(右六)、環境部部長彭啓明(左六)、金管會副局長林志吉(右五)、合庫金控董事長林衍茂(左五)、臺灣金控董事長凌忠嫄(左四)、兆豐金控董事長董瑞斌(右四)、第一金控董事長邱月琴(左三)、華南金控董事長陳芬蘭(右三)、土地銀行董事長何英明(左二)、彰化銀行董事長胡光華(右二)、臺灣企銀董事長劉佩真(左一)及中國輸出入銀行理事主席戴燈山(右一)共同啟動。圖／合庫金控提供

為集結金融機構影響力，協同供應商及授信戶一同達成2050淨零轉型，由財政部指導，合庫金控（5880）於10日主辦「第四屆公股金融事業聯合供應商大會」，以「排碳有價 減排淨零」為主題，聚焦我國即將施行的碳費徵收政策，探討碳訂價對企業之影響，以及供應商之因應策略。

財政部次長阮清華、環境部部長彭啓明、金管會銀行局副局長林志吉、九家公股行庫首長，以及逾200家供應商與授信戶共同參與本年度的供應商大會。

阮清華表示，2050淨零排放是我國推動永續發展重要的宣示與行動，財政部為共同推動淨零碳排之產業轉型，致力集結公股金融事業發揮投融資的影響力，建構永續金融生態圈，並期勉本屆供應商大會提升金融業、供應商及客戶對淨零轉型的重視。

彭啓明以「台灣正式邁入碳定價的新時代」為題進行演講，闡述我國氣候治理及綠色成長戰略，並說明碳訂價是實現2050淨零的重要路徑。彭啓明強調企業應密切掌握低碳轉型的國際脈動以及國內政策，尤其是碳定價與市場機制的導入，將成為台灣推動綠色成長新動能，也是產業提升國際永續競爭力的關鍵。政府將積極成為氣候淨零的整合者與推動者，並期待綠色金融持續創新，帶動保險創投等綠色投資，以及培育更多的綠領人才與就業機會。本次供應商大會也邀請到冠德建設副總經理曾治國、中台資源總經理張啟達，以及資誠會計師事務所副總經理程芝萱分享企業淨零轉型實務經驗。

合庫金控暨銀行董事長林衍茂致詞時表示，為呼應本次大會主題，落實減排淨零目標，辦理大會的各項規畫，包括報到、會場布置、茶憩等作業皆採用環保材質或可循環再利用之物品進行籌備與布置，預估可達到減碳效益總計達4,071 kgCO2e，相當於3.84座大安森林公園日吸碳量。合庫將持續整合金融資源，支持淨零轉型，以積極且具前瞻性的行動落實永續經營，同時發揮正向影響，引領供應商與授信客戶邁向創造永續新價值。

合庫金 財政部 阮清華

延伸閱讀

邁向永續發展 彭啓明：未來公部門都要綠色採購

碳費有望10月預告 彭啓明：優惠費率估每噸100元

影／環法自行車挑戰賽日月潭登場 英冠軍車手將來台參賽

彭啓明盼碳費10月預告 優惠費率估每噸100元

相關新聞

第2季全國房貸金額首次突破千萬大關 宣告千萬背債時代來臨

據財團法人金融聯合徵信中心的資料統計，今年第2季新增房貸件數達65,143件，平均購屋總價鑑估值為1,399.8萬元，平...

中華電信iPhone 16資費出爐！可零元購機

中華電信（2412）10日宣布iPhone 16全系列機型購機優惠資費，搭配高資費等可零元購機，中華電信主打精采5G月繳...

熱錢出走股匯齊跌 新台幣放量續貶收32.173元

市場靜待美國消費者物價指數（CPI）公布，熱錢先行回防，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣兌美元放量續貶，今天收盤收32.1...

「房貸之亂」還沒完！住宅貸款平台揭露 多數銀行需排隊等撥款

根據銀行公會公布「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」資料顯示，雖然絕大多數銀行都有可承作「購置住宅貸款」額度；不過從「備註資料...

談「公公併」 合庫金林衍茂：銀行以外子公司可談 投信、創投要保留

合庫金（5880）董事長林衍茂今日表示，公股行庫之間「公公併」應是從銀行以外子公司執行較容易，但要達成「亞洲資產管理中心...

證交所、櫃買董事長雙雙揭露亞洲資產管理中心五大KPI目標

證交所董事長林修銘今日對外公開亞洲資產管理中心政策之下，未來證交所將實踐的五大KPI目標，包括2025年至2026年，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。