合庫金控主辦供應商大會 與企業攜手邁向排碳有價新局

為集結金融機構影響力，協同供應商及授信戶一同達成2050淨零轉型，由財政部指導，合庫金控（5880）於10日主辦「第四屆公股金融事業聯合供應商大會」，以「排碳有價 減排淨零」為主題，聚焦我國即將施行的碳費徵收政策，探討碳訂價對企業之影響，以及供應商之因應策略。

財政部次長阮清華、環境部部長彭啓明、金管會銀行局副局長林志吉、九家公股行庫首長，以及逾200家供應商與授信戶共同參與本年度的供應商大會。

阮清華表示，2050淨零排放是我國推動永續發展重要的宣示與行動，財政部為共同推動淨零碳排之產業轉型，致力集結公股金融事業發揮投融資的影響力，建構永續金融生態圈，並期勉本屆供應商大會提升金融業、供應商及客戶對淨零轉型的重視。

彭啓明以「台灣正式邁入碳定價的新時代」為題進行演講，闡述我國氣候治理及綠色成長戰略，並說明碳訂價是實現2050淨零的重要路徑。彭啓明強調企業應密切掌握低碳轉型的國際脈動以及國內政策，尤其是碳定價與市場機制的導入，將成為台灣推動綠色成長新動能，也是產業提升國際永續競爭力的關鍵。政府將積極成為氣候淨零的整合者與推動者，並期待綠色金融持續創新，帶動保險創投等綠色投資，以及培育更多的綠領人才與就業機會。本次供應商大會也邀請到冠德建設副總經理曾治國、中台資源總經理張啟達，以及資誠會計師事務所副總經理程芝萱分享企業淨零轉型實務經驗。

合庫金控暨銀行董事長林衍茂致詞時表示，為呼應本次大會主題，落實減排淨零目標，辦理大會的各項規畫，包括報到、會場布置、茶憩等作業皆採用環保材質或可循環再利用之物品進行籌備與布置，預估可達到減碳效益總計達4,071 kgCO2e，相當於3.84座大安森林公園日吸碳量。合庫將持續整合金融資源，支持淨零轉型，以積極且具前瞻性的行動落實永續經營，同時發揮正向影響，引領供應商與授信客戶邁向創造永續新價值。