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法巴人壽傳退出台灣 合庫人壽與法巴合約期滿

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）旗下合庫人壽為法巴集團在台灣的合資公司，合庫金控持有51%，法國巴黎保險控股持有49%。雙方合資10年的合約已期滿，據了解，當初簽訂時有許多條款對合庫較不利，包括通路及產品線均受限。目前雙方合約尚未談定。

事實上，很久以前合庫就曾想把人壽剩餘49%股份全買回來，但合庫人壽成立三年之後就獲利，法巴方面因而不願意賣。而獲利一大主因來自合庫銀行身為作為全國據點居冠、分行數多達270家的通路價值貢獻。

合庫金董事長林衍茂直言，目前雙方尚無談出較好辦法，對方以前對產品線管得較嚴，現在希望對產品部分要求不能這麼堅持。

此外，國內壽險業今年上半年普遍大賺，法國巴黎人壽卻是前六個月稅後純益大幅衰退42.2%至不到7.2億元，遭遇逆風，近期市場甚至傳出法巴人壽要撤出台灣的風聲。林衍茂表示，目前沒有人找他談過出售方面的事宜。 

據了解，合庫人壽與法巴之間的合約規範是在相同通路不能賣相同產品，法巴人壽的通路以民營銀行為主，因此，合庫人壽的產品只能在土銀、兆豐、信合社及農會等販售，通路產品受限。

另外，合庫人壽過去的產品要先經過巴黎管理顧問公司交給合庫，中間有手續費費用，而巴黎管顧是法巴持股百分之百子公司，後來金管會認為不合理，因此現在合庫人壽才收回管顧公司自己經營。

合庫金 金管會

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